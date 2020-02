Olympionik Jan Mrvík: Nemusí se vždy vyhrávat, každý pohyb dává smysl

K podpoře projektu Pomáhej pohybem prostřednictvím mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ se v letošním, olympijském roce, připojil mezi bývalými olympioniky rovněž veslař Jan Mrvík (80). V roce 1964 získal bronzovou medaili na letních olympijských hrách v Tokiu na osmiveslici. Tutéž medaili si přivezl i o rok dříve z evropského šampionátu v Kodani.

Pro tehdejší československou výpravu to ale v roce 1964 v Tokiu nebyla jediná medaile pro veslování, třetí místo si vyjel také další účastník projektu ČEZ, Pavel Hofman. Bronz získal na dvojskifu s Vladimírem Andrsem.

„ My jsme měli ještě dřevěnou loď. Švýcarskou. Tenkrát to byla jediná loď v republice,“ vzpomíná Mrvík, který do veslařského klubu začal chodit v 15 letech. Finálový závod v Japonsku před 56 lety se kvůli vlnám odkládal a osma se do cíle dostala až skoro za tmy. "Než jsme dojeli do cíle, byla tma, takže až v cíli jsme uviděli, že jsme Němce dojížděli. Bohužel nedojeli. Vyhráli Američané, Němci byli druzí a my byli těsně za nimi," vypráví, ale je rád i za bronzovou medaili.

Aplikace EPP Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Do projektu se zapojilo už přes 450 tisíc přispěvatelů. „Nemusí se vždy vyhrávat, každý pohyb dává smysl,“ říká Jan Mrvík.