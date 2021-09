Olympionici podle Neussera potvrdili podvod se zasedacím pořádkem při letu na OH

Praha - Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser tvrdí, že olympionici na dnešním uzavřeném jednání před poslanci potvrdili, že Český olympijský výbor (ČOV) podváděl při tvorbě zasedacího pořádku z leteckého speciálu do Tokia. Potvrdily se tak podle něj informace, které zveřejnil už v průběhu olympijských her. ČOV se proti nim už tehdy ohradil a jeho předseda Jiří Kejval to odmítl i dnes.

Záměrem ČOV mělo být uchránit před karanténou sportovce, kteří seděli blízko nakaženého lékaře Vlastimila Voráčka. Markéta Nausch Sluková dříve uvedla, že plážoví volejbalisté a volejbalistky seděli ob řadu. Dnes byli na jednání sněmovního podvýboru pro sport mimo jiné trenér Simon Nausch a Barbora Hermannová. Podle Neussera se postavili proti ČOV.

"Měsíc jsem byl napadán předsedou ČOV panem Kejvalem, že lžu a neprávem jej obviňuji z podvodu. Dnes v Poslanecké sněmovně olympionici potvrdili, že se v Tokiu se zasedacím pořádkem podvádělo a že jsem mluvil pravdu. Neočekávám od pana Kejvala omluvu. Chtěl bych, aby se konečně omluvil těm sportovcům," uvedl Neusser pro ČTK.

ČOV tvrdí, že po příletu postupoval podle pokynu japonských úřadů. Ty poslaly do karantény cestující, kteří seděli nejblíže Voráčkovi, a pak další osoby, které byly s lékařem v kontaktu při devítihodinovém čekání na letišti. Kejval ani dnes s Neusserovým pohledem na věc nesouhlasí. "To jsem byl asi na jiném jednání. Řekli, že je možné, že něco takového bylo a že je podezřelé, že mezi osmi určenými nebyl jediný sportovec," citoval ho server Seznam Zprávy.

Kejval v problematickém letu nebyl. Výkonný výbor ČOV se v pondělí mimo jiné ohradil proti "zavádějícím a nepodloženým tvrzením o údajném podvodu při odevzdání blízkých kontaktů". Konstatoval, že žádná pravidla při prevenci proti covidu neporušil. S dotčenými sportovci ČOV jedná a hledá cesty, jak je podpořit. Sněmovní podvýbor podle předsedkyně Věry Procházkové považuje vyšetření této události ze strany ČOV za nedostatečné.

Celkem mělo pozitivní test šest členů české výpravy včetně čtyř sportovců. Šlo o plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Markétu Nausch Slukovou, stolního tenistu Pavla Širučka a cyklistu Michala Schlegela. Perušič po boku Davida Schweinera se zpožděním naskočil do turnaje, pro ostatní hry skončily.