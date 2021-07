Olympijským vítězem na skifu je překvapivě Řek Ntuskos, Fleissner šestnáctý

Tokio - Překvapivým olympijským vítězem na skifu se v Tokiu stal Řek Stefanos Ntuskos, jenž dříve vesloval v kategorii lehkých vah a na posledním světovém šampionátu v roce 2019 byl mezi skifaři až jedenáctý. Jan Fleissner obsadil ve finále C čtvrté místo a celkově skončil šestnáctý.

Čtyřiadvacetiletý Ntuskos byl před pěti lety na olympiádě v Riu členem řecké čtyřky bez kormidelníka lehkých vah, která skončila šestá. Poté přešel do kategorie "těžkých" vah a v roce 2019 se začal věnovat skifu. Účast v Tokiu si zajistil až v letošní dodatečné kvalifikaci a dnes si připsal největší úspěch kariéry.

Ve finále, do kterého překvapivě nepostoupil úřadující mistr světa Oliver Zeidler z Německa, byl Ntuskos zpočátku čtvrtý, ale ještě před polovinou tratě se posunul do čela a na prvním místě se udržel až do cíle. Stříbro získal díky skvělému finiši bývalý světový šampion Kjetil Borch z Norska a bronz Chorvat Damir Martin, který byl před pěti lety v Riu druhý.

Třiadvacetiletý Fleissner se na olympiádě představil jako náhrada za zdravotně indisponovaného Ondřeje Synka a ve své poslední jízdě až do poloviny tratě uzavíral startovní pole. Poté předstihl Álvara Torrese z Peru a Daru Alizadeha z Bermud, za třetím Quentinem Antognellim z Monaka ale o sekundu zaostal. Finále C zvládl nejlépe Jordan Parry z Nového Zélandu, za kterým český reprezentant zaostal o 7,38 sekundy.

Mezi skifařkami si pro zlato dojela čtyřiatřicetiletá Emma Twiggová z Nového Zélandu, která se při čtvrtém olympijském startu dočkala premiérové medaile. V Londýně a Riu byla čtvrtá. Kvůli zklamání z minulých her krátce po závodě oznámila, že s veslováním končí, ale po dvou letech se k němu vrátila. Stříbro získala Ruska Hanna Prachacenová, která si start v Tokiu zajistila stejně jako Ntuskos až v dodatečné kvalifikaci. Za letošní evropskou šampionkou doveslovala třetí Magdalena Lobnigová z Rakouska.

Závod osmiveslic trochu nečekaně ovládli reprezentanti Nového Zélandu a Kanaďanky. Členem zlaté novozélandské posádky byl i pětatřicetiletý dvojnásobný olympijský vítěz na dvojce bez kormidelníka a osminásobný mistr světa Hamish Bond, který se po Riu věnoval i profesionální cyklistice a představil se na světovém šampionátu v roce 2017. V ženských osmiveslicích Kanaďanky ukončily vítěznou sérii veslařek USA, které tuto disciplínu ovládly na minulých třech olympiádách. Tentokrát skončily Američanky až čtvrté.