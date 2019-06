Olympijský vítěz Rose je po prvním kole v čele golfového US Open

Pebble Beach (USA) - Olympijský vítěz Justin Rose je po prvním kole v čele golfového majoru US Open. Angličan zahrál na hřišti v kalifornském Pebble Beach díky výbornému patování šest ran pod par. Obhájce titulu Američan Brooks Koepka ztrácí u Pacifiku na děleném šestnáctém místě čtyři rány.

Vítěz US Open z roku 2013 Rose využil ideálních podmínek, skoro nefoukalo a greeny byly měkké. Zapsal jeden eagle, pět birdie, z toho tři v řadě na závěr kola, a jedno bogey. Na greenech potřeboval pouze dvaadvacet patů.

"Zahrát 65 ran na US Open, tak to je úžasné," řekl Rose, který vyrovnal rekordní kolo Tigera Woodse na Pebble Beach z US Open před 19 lety. "Vydržel jsem trpělivý, byl v závěru odměněn a dobré kolo proměnil ve skvělé," řekl Rose.

Turnaj vede o ránu před čtveřicí soupeřů - americkou trojicí Rickie Fowler, Xander Schauffele, Aaron Wise a Jihoafričanem Louisem Oosthuizenem. Na dohled jsou mimo jiné Ital Francesco Molinari, severoirský hráč Rory McIlroy nebo Švéd Henrik Stenson, kteří jsou s 67 ranami na děleném šesté místě.

Koepka, útočící na vítězný hattrick na US Open, měl skvělý start a po šesti jamkách už byl na skóre -4. Nakonec ale skončil den s výsledkem o dvě rány horším. "Rád bych zahrál lépe, ale když tady chybujete, jste potrestáni," řekl Američan.

Woods vyhrál na Pebble Beach US Open v roce 2000 s rekordním náskokem patnácti ran, ale tentokrát bude soupeře nahánět. Letošní vítěz Masters, kde získal patnáctý major titul, zahrál ránu pod par a je na dělené 28. pozici. "Byl to ten den, kdy bojujete. To je Pebble Beach," řekl Woods po třech birdie a double bogey.

US Open, golfový turnaj kategorie major v Pebble Beach (par 71, dotace 12,5 milionu dolarů) - po 1. kole:

1. Rose (Angl.) 65, 2. Oosthuizen (JAR), Fowler, Schauffele, Wise všichni 66, 6. Lashley a Piercy oba 67, 8. Hadley, Reavie, Straka, Woodland (všichni USA), Grillo (Arg.), McIlroy (Sev. Ir.), F. Molinari (It.) a Stenson (Švéd.) všichni 68.