Olympijský vítěz Prskavec chce v této sezoně uspět na všech vrcholech

Praha - Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec chce v této sezoně uspět na mistrovství Evropy, mistrovství světa i ve Světovém poháru. Je to velký rozdíl oproti loňskému roku, kdy byly jednoznačným vrcholem olympijské hry v Tokiu. Tentokrát se bude muset vyrovnat s nezvykle krátkým odstupem mezi evropským a světovým šampionátem, který se místo obvyklého září uskuteční už v červenci.

"Nejsme zvyklí koncipovat tu sezonu v takhle krátkém čase. Většinou jsou dva vrcholy daleko od sebe. Letos je to hodně výjimečné v tom, že pořadatelé mistrovství světa v Augsburgu chtěli, aby se ten závod uskutečnil přesně padesát let od olympijských her v Mnichově," vysvětlil elitní český kajakář, proč se tentokrát bude o světové medaile závodit poslední červencový víkend.

Evropský šampionát v Liptovském Mikuláši je na konci května. "Vyladit formu na dva vrcholy, které jsou od sebe vzdálené dva měsíce, je náročné. Ideálně by to mělo být tak, že forma bude dostatečně vysoká na mistrovství Evropy a perfektní na mistrovství světa," přemítal Prskavec. Má výhodu, že jako olympijský vítěz nemusí bojovat o místa v národních nominačních závodech, které budou tento a příští týden.

Nemusí na ně ladit formu na rozdíl od tréninkových parťáků Víta Přindiše a Ondřeje Tunky. Loňský mistr Evropy a vítěz Světového poháru Přindiš přišel do skupiny trenéra Jiřího Prskavce staršího po minulé sezoně. Na podzim se ještě s Prskavcem mladším na trénincích míjeli, ale na více než měsíčním soustředění na Réunionu trojice špičkových českých kajakářů trénovala společně. "Fungovalo to skvěle jak s Vítkem, tak s Ondrou Tunkou. Vzájemně jsme se hecovali, tréninky nás bavily. Zkoušeli jsme až nesmyslné kombinace, které nám asi nikdo nepostaví. Vítek měl s sebou taky rodinu, tak si děti mohly pohrát. Celkově to fungovalo moc dobře a zatím nám to svědčí. Uvidíme, co na to řeknou první závody," řekl Prskavec.

Minulý týden strávil v Liptovském Mikuláši na trati, na které se pojede evropský šampionát. V roce 2016 zde získal titul a zajistil si účast na hrách v Riu de Janeiro, kde pak vybojoval olympijský bronz. "V Lipťáku to mám moc rád. Bude to můj první závod, kde budu (na stejném místě) obhajovat vítězství na takhle velkém závodě. Nevím, jestli to neukazuje, že už jsem starý. Na tom kanále se mi daří, mám to tam moc rád," uvedl zanedlouho devětadvacetiletý český reprezentant.

Podobný charakter jako kanál v Liptovském Mikuláši má i závodiště v Augsburgu. "Ty tratě jsou si hodně podobné. Jsou jedny z nejstarších, na kterých jezdíme. Mají imitovat chování řeky. Překážky nemají pravidelný tvar, jsou zaoblené, aby voda držela rychlost a chovala se podobně jako v reálné řece. V Augsburgu jsme dlouho nezávodili," doplnil Prskavec.