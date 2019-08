Olympijský vítěz Krpálek se v Japonsku dobře naladil na MS

Tokio - Olympijský vítěz Lukáš Krpálek tréninkovými zápasy s japonskými judisty získal sebedůvěru, kterou mu pošramotilo nevydařené soustředění v Maďarsku. Největší naděje českého týmu na světovém šampionátu v Tokiu věří, že se v sobotním turnaji o medaile povedená příprava projeví. Právě v sobotu je na MS na programu nejtěžší váhová kategorie nad 100 kilogramů, v níž Krpálek od OH 2016 v Riu zápasí.

Kemp v Maďarsku před odletem se mu nevydařil, proto se na cestu vydával s rozporuplnými pocity. Sliboval si povzbuzení od aklimatizačního kempu v Beppu, což se povedlo. "V tom Maďarsku to bylo hodně špatné, tam ať jsem šel s kýmkoliv, tak jsem nic nepředvedl. Teď už to bylo lepší, teď už jsem se pěkně rozepral. Musím říct, že to Japonsko mě vždycky docela pěkně postaví zpátky," řekl v dějišti šampionátu českým novinářům.

Vyhovuje mu japonský styl sparingu. "Já mám rád to aktivní judo, kdy se pereme, kdy furt nastupujeme, kdy se fakt řežeme o každý chvat. To s Evropany úplně tolik neudělám, tam je to hodně statické. Furt se mačkáme, kdo má větší sílu, a z toho se nějak zalamujem," líčil osmadvacetiletý reprezentant.

V Beppu si obvykle s místními borci pohrával, ale tentokrát se na něj domácí připravili. "Zařídili s jednou univerzitou, která patří tady v Japonsku k nejlepším, aby poslali těžký váhy. Tak poslali čtyři těžkáče a s těmi jsem se tedy natrápil hodně. Ale já myslím, že to bylo suprový rozeprání," vyprávěl Krpálek.

Svěřenec Petra Laciny, který loni na MS skončil pátý, má v prvním kole volný los a bude čekat na vítěze duelu mezi Američanem Ajaxem Tadeharou a Srbem Žarkem Čulumem. "Na 99 procent to bude Srb. To je člověk, kterého jsem už dvakrát porazil. Jsou to lidi o 30 o 40 kilo těžší. Ty začátky jsou pro mě těžké, aby mě někde nezalomili, aby mě nenachytali. Musím jít do toho opatrně od začátku, unavit si ho a potom ho teprve chtít porazit," plánoval Krpálek, který aktuálně váží kolem 115 kilogramů.

V dalším zápase by asi narazil na třiadvacetiletého Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva. "Nikdy jsem se s ním nepral. Váhově je na tom podobně jako já. Na loňském šampionátu skončil na pátém místě stejně jako já, takže ty kvality tam rozhodně jsou. Věřím v to, že se mi ho podaří porazit taky," řekl Krpálek.

A pak by se rýsovala odveta za nevydařené Evropské hry s jednadvacetiletým Rusem Inalem Tasojevem, juniorským mistrem světa z roku 2017. "Už mám s ním dva prohrané zápasy a jeden vyhraný. Bude to těžké, ale já jdu nechat na tu žíněnku úplně všechno. Věřím, že když tam nechám úplně všechno, tak to dopadne," dodala největší česká medailová naděje.

Šampionát v Tokiu je generálkou na OH 2020. Koná se v hale Budókan, jež hostila olympijský turnaj v roce 1964 a bude jeho dějištěm i za rok. "Pro mě je to obrovská čest zápasit v téhle hale. Jsem hrozně rád, že to tady je. Získat tady medaili by pro mě bylo to nejvíc. Chci tady rozhodně nechat všechno a chci si odvážet tu medaili," dodal Krpálek.