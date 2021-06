Olympijský vítěz Jansrud chce po sezoně ukončit lyžařskou kariéru

Oslo - Norský sjezdař Kjetil Jansrud ukončí po nadcházející sezoně s vrcholem na olympijských hrách v Pekingu kariéru. Pětatřicetiletý olympijský šampion v superobřím slalomu ze Soči 2014 a předloňský mistr světa ve sjezdu to naznačil v rozhovoru pro list Verdens Gang.

"Předpokládám, že to bude moje poslední sezona," řekl Jansrud, jenž by se s fanoušky rád rozloučil při březnové zastávce Světového poháru doma v Kvitfjellu. Otevřená zadní vrátka pro pokračování kariéry si ale ponechal. "Pokud mi to najednou půjde vážně dobře, může se stát, že si pomyslím: Sakra, co už s tím, zůstanu ještě rok," dodal.

V uplynulé sezoně se ale Jansrud spíše trápil. Na stupně vítězů se dostal jen jednou a do olympijské sezony vstupuje se smíšenými pocity. "Nemám vůbec chuť jezdit na 15. místě. Proto to nedělám," řekl pětinásobný olympijský medailista. Láska ke sportu ale ještě převážila. "Tohle je olympijská sezona. To miluju a jsem supermotivovaný," dodal.

Vedle zlata ze super-G získal Jansrud v Soči i bronz ve sjezdu. Ze závodů pod pěti kruhy má ve sbírce ještě stříbro z obřího slalomu z Vancouveru v roce 2010 a z poslední olympiády v Pchjongčchangu stříbro ze sjezdu a bronz ze super-G.