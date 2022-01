Olympijský tým hokejistů se rozrůstá, přibyli Klok se Sedlákem

Praha - Do přípravného kempu hokejové reprezentace v Praze před olympijským turnajem v Pekingu se naplno zapojila už pětice hráčů. K brankáři Romanu Willovi, obránci Ronaldu Knotovi a útočníkovi Radanu Lencovi přibyli bek Lukáš Klok z Nižněkamsku a útočník Lukáš Sedlák z Čeljabinsku. Další členové širší nominace se mají přidat v nejbližších dnech.

"Dnes se s trenérem Filipem Pešánem připravovala na ledě v O2 areně stejná pětice jako včera. Nejbližší další přírůstky očekáváme ve čtvrtek, kdy se mají připojit Vojtěch Mozík a Libor Šulák," řekl dnes novinářům tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

"Je to určitě jiné než běžné tréninky. Zajímavé, protože moc často člověk jen v pěti lidech netrénuje. Poprvé jsme byli dokonce jen ve třech, což bylo náročné. Ten trénink se tomu musí přizpůsobit, ale podmínky jsou, jaké jsou. A my se s tím snažíme vypořádat," řekl v dnešním on-line rozhovoru s novináři Knot.

"Je to pro nás určitě lepší, než kdybychom neměli žádnou možnost chodit na led. I když pro jiné kluky může být plus, že jsou ještě v zápasovém rytmu, je perfektní, že už máme možnost se připravovat směrem k olympijskému turnaji," pochvaloval si Knot.

"Samozřejmě to není úplně standardní trénink, jak by byl s celým týmem, ale na druhou stranu si hodně zastřílíme, děláme hodně předbrankových věcí a spolupráci s obráncem. Jsou to spíš takové dovednostní tréninky, ale to je fajn, protože to mě baví," řekl Lenc.

Po zapojení dvou obránců Vladivostoku Mozíka se Šulákem dorazí pak i další pozvaní hráči z Kontinentální ligy, která přerušila základní část kvůli potížím s koronavirem. "V pátek máme avizován příjezd Jakuba Jeřábka (Spartak Moskva) a Tomáše Hyky (Čeljabinsk). V průběhu víkendu se připojí brankář Šimon Hrubec (Omsk)," nastínil Zikmund.

Na výsledek testu čekali dva hráči. "V Rusku ještě pořád čeká brankář Patrik Bartošák (Chabarovsk) a ve Finsku čekal donedávna obránce David Sklenička (Jokerit Helsinky), ale ten už podle posledních informací negativní výsledek testu má," uvedl Zikmund.

Tato skupina hráčů by se měla vydat příští čtvrtek 27. ledna olympijským charterem do dějiště her. "Může se to ještě měnit, ale bylo naplánováno, že s touto první skupinou by měli letět hlavní trenér Filip Pešán, jeden z asistentů Jaroslav Špaček a určitě kustodi, aby na místě vše připravili. Hned druhý den po příletu bude mít tým k dispozici malou tréninkovou halu v Pekingu," nastínil Zikmund.

Druhá skupina, kterou tvoří hráči ze zbývajících evropských soutěží, se patrně potká až 2. února při odletu na letišti. "Uvidíme, jak to bude všechno vypadat, ale dá se předpokládat, že drtivá většina těch hráčů dorazí až na letiště," konstatoval Zikmund.

Ve čtvrtek ohlášená nominace ale ještě není konečná. Uzavře se definitivně v pondělí, pak už jsou změny možné jen ze zdravotních důvodů. Jedno místo si Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvědem, jenž má za nominaci hlavní zodpovědnost, nechali volné. Vzhledem k okolnostem čítá jen seznam náhradníků s hráči, jichž by se mohla nominace ještě týkat, 30 jmen.

Před vstupem do olympijského turnaje čeká národní tým v neděli 6. února tréninkové utkání se Švédskem. Do turnaje pod pěti kruhy vstoupí Češi ve středu 9. února ve 14:10 SEČ proti Dánsku. O dva dny později hokejisty čeká v základní skupině B od 9:40 SEČ souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února ve 14:10 SEČ nastoupí proti Rusku.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února.