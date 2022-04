Olympijský taxikář Tomášek hraje nejlepší hokej v kariéře a táhne Spartu

Praha - Zatím nejvydařenější období v kariéře si momentálně užívá hokejový útočník David Tomášek ze Sparty. Šestadvacetiletý reprezentant se na konci ledna vrátil z Chabarovsku do mateřského klubu a od té doby nasbíral ve dvanácti zápasech dvacet kanadských bodů. Výrazně se tak podepsal pod přímý postup Pražanů do čtvrtfinále play off i následné vyřazení Liberce. Teď se bude snažit na své výkony navázat v semifinále proti Českým Budějovicím.

Tomášek se do extraligy vrátil ve velkém stylu a paradoxně mu k tomu pomohly i olympijské hry, na kterých se nepředstavil. Pražský rodák byl totiž jedním z trojice náhradníků, kteří v Pekingu jen trénovali a čekali na případné doplnění na soupisku.

"Peking byl trošku na hlavu, ale zároveň jsme si my taxikáři, jak jsme si říkali, řekli, že to zkusíme otočit v něco dobrého. Připravovali jsme se na to, že můžeme hrát tam, i když šance byla tak deset procent. Poté jsme si to ale s kondičním trenérem Dominikem Kodrasem nastavili tak, že zkusíme využít pauzu a připravit se co nejlépe na play off," řekl Tomášek novinářům na dnešním neformálním setkání v O2 areně. Náhradníci totiž byli na OH označování jako takzvaný taxi squad.

Podle výsledků a výkonů Tomáška je vidět, že se to podařilo. "Měl jsem strašnou chuť dostat se do zápasů. Samozřejmě chvilku trvalo, než se mi to podařilo, ale teď jsem rád, že jsem se dostal do pohody a mužstvu jsem pomohl," uvedl. Důležité bylo, že se mu podařilo vyrovnat se s nakumulovanou únavou z cestování s týmem Chabarovsku. "Kvůli olympiádě se pořád hrálo a my jsme pořád přelétávali Rusko. Musel jsem se z toho dostat, pak natrénovat, protože na to v Chabarovsku taky prakticky nebyl čas," řekl Tomášek.

Reprezentační útočník v pěti zápasech play off vstřelil pět branek a přidal čtyři asistence. "Jestli hraji nejlepší hokej v kariéře? Jsou na to různé pohledy. Bodově asi jo, takové play off jsem ještě nikdy neměl. Herně vždy najdu spoustu věcí, které se dají zlepšit. Nějak to zapadlo, ale snažím se držet při zemi. Skončilo čtvrtfinále, čeká nás nová série a nemusí být lehké na výkony navázat. Je potřeba zachovat chladnou hlavu a hrát svůj hokej," podotkl Tomášek.