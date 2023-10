Olympijský šampion Prskavec se na zimní přípravu zřejmě vrátí do Austrálie

Praha - Vodní slalomář Jiří Prskavec se na zimní přípravu zřejmě vrátí do Austrálie. Měl by tam strávit více než dva měsíce před začátkem sezony, v níž bude obhajovat zlato z Tokia na kajaku. Na dnešní tiskové konferenci to řekl jeho otec a trenér Jiří Prskavec starší. V Penrithu by měla trénovat celá jeho skupina a případně i další čeští reprezentanti.

Austrálii jako zimní základnu Prskavec a další čeští vodní slalomáři používali před vypuknutím koronavirové pandemie v roce 2020. Poslední tři zimy strávili dlouhé soustředění na ostrově Réunion. "Teď to zatím vypadá tak, že bychom se rádi vrátili do Penrithu. Věřím, že se nám povede tam vrátit s celou tréninkovou skupinou, eventuálně i s dalšími reprezentanty. Je to hodně i finančně náročné. Věřím, že se povedou ty finance dát dohromady ze svazu, resortních center, olympijského výboru," uvedl reprezentační šéftrenér.

Letošní evropský šampion a vicemistr světa Prskavec by měl k protinožcům odletět už na přelomu roku, zbytek účastníků zhruba v polovině ledna. S výjimkou Prskavce, který si olympiádu zajistil s předstihem, čekají ostatní vodní slalomáře ve druhé polovině dubna domácí nominační závody, takže je návrat plánovaný na polovinu března.

Po víkendovém finále Světového poháru na olympijské trati v Paříži mají závodníci měsíc volno. Prskavec ho nejdřív věnuje vyléčení nachlazení, pak se chce hodně věnovat dvěma synům. "Máme naplánovanou Tlapkovou patrolu ve filmu, půjdeme poprvé do kina. Chci je vzít někam do herničky, to jsem jim taky slíbil," plánoval Prskavec. Potomky chce zapojit i po té, co mu 6. listopadu začne další z řady soustředění v Paříži. "Jak tam budeme jezdit, tak kousek od toho je Disneyland. Doufám,že se tam se mnou na nějaké soustředění podívají a vezmu je tam," doplnil.

Ještě před odletem do tepla chce podobně jako loni strávit zhruba dva týdny na běžkách v Livignu. Loni se mu vysokohorská příprava osvědčila. "Bylo znát, že jsem měl fyzickou kondici, a mohl jsem toho odtrénovat víc," poznamenal.

Závodní rok 2024 bude směřovat k letní olympiádě. Nepočítá s tím, že by měl vrcholnou formu už začátkem sezony. Chystá se ale na květnové mistrovství Evropy v Tacenu i na Světový pohár v Praze, který se tentokrát uskuteční od 6. do 9. června. "Ten si ujít nenechám, ale asi ho pojedu z přípravy. Ale na to jsem zvyklý," řekl třicetiletý český reprezentant.

Pokusí se zabojovat o nominaci i na kánoi, v níž letos poprvé závodil v mezinárodní konkurenci a hned byl jako nejlepší Čech pátý v celkovém hodnocení Světového poháru. "Váša (Chaloupka) s Lukášem (Rohanem) mají přede mnou náskok směrem k olympiádě, ale tam bych neřekl, že směřuju. Já bych se rád znovu popral o tým a zazávodil si na mezinárodní scéně," přiblížil své ambice. Neupínají se k jednomu olympijskému místu, ale k některé ze tří pozic pro mistrovství Evropy a Světový pohár.