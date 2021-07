Olympijský oheň už hoří i v Brně, návštěvníky láká třeba taekwondo

Brno - Červenomodrá rohožka je plná dětí. Část z nich má bílé kimono, druhá část se snaží pochopit složité pohyby taekwonda. Ne všechny to zvládnou, ale ani to jim zábavu nekazí. Na Olympijském festivalu v Brně si mohou vyzkoušet desítky jiných sportů. Dnes první den a užívají si to naplno. Baví se i dospělí, kteří svým ratolestem pomáhají nebo si je fotí. Po 18:00 jsou návštěvníci svoláni k pódiu. Tenistka Lucie Šafářová tam po vzoru Japonky Naomi Ósakaové zapaluje pochodeň a slavnostně festival poblíž koupaliště Riviéra otevírá fanouškům sportu.

Šafářová má naději především v českou tenisovou výpravu, sama si z olympijských her v roce 2016 přivezla bronz z deblové soutěže. "České tenistky v poslední době prokázaly velkou formu. Já mám krásné vzpomínky," usmívá se.

Kamarádky Sarah a Kristýnu přilákala na festival široká nabídka sportů. "Vyzkoušíme si i to, co bychom jinde nemohly. Zatím jsme zkusily lukostřelbu a taekwondo. Přijdeme i zítra (v sobotu), chceme si zahrát volejbal. Moc se nám to tady líbí," pochvalují si mladé návštěvnice, které v Tokiu drží palce jachtařům.

Spokojená je i čtyřčlenná rodina. "Holky mají dva a čtyři roky, chceme jim ukázat, jaké všechny sporty jsou, mladší se nemohla trhnout od florbalu. Chceme jim taky vysvětlit, co je to olympiáda, jaké má principy, že je důležitá férovost. My moc fandíme všem našim sportovcům, mrzí nás jen, že jich je tolik nemocných, " poznamenává návštěvnice Renata.

Kdo nestihl zahajovací ceremoniál v Tokiu, alespoň na krátkém sestřihu promítaném na plátně vedle pódia zahlédne českou výpravu v úborech se vzory modrotisku. "Inspirovala mě láska ke krojům, čemuž se věnuji od malička. Navíc je tradicí pozdravit hostující zemi. Říká se, že modrotisk k nám přišel z Japonska. Já jsem se tam vdala a dlouhou dobu žila, tu zemi miluji," vysvětluje návrhářka Zuzana Osako.

V podvečer se z reproduktorů začne ozývat, že život je jako jahoda. Pohodová píseň zpěváka Miraie Navrátila podtrhuje příjemnou atmosféru, která na festivalu panuje. Někteří odpočívají v plážových křesílkách, další se pohupují do rytmu hudby a zpívají. Jak však s úsměvem komentuje Mirai, musí přidat, to by na medaili nestačilo.