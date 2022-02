Olympijský hokej bude pokračovat už bez českého týmu, muži pojedou slalom

Peking - Hokejový turnaj na olympijských hrách v Pekingu bude ve středu pokračovat čtvrtfinálovými zápasy už bez českých hráčů, kteří vůbec poprvé nejsou mezi osmičkou nejlepších týmů. O zlatu se rozhodne v dalších osmi disciplínách, korunován bude také nejlepší slalomář.

Slalom mužů nemá jasného favorita, neboť každý ze šesti závodů Světového poháru měl jiného vítěze. V celkové klasifikaci jsou na tom nejlépe Norové Lucas Braathen a mistr světa Sebastian Foss-Solevag, ale například v Kitzbühlu vyhrál Brit Dave Ryding a kdyby to dotáhl na stupně vítězů i ve středu, byla by to vůbec první medaile pro Spojené království v olympijské historii alpského lyžování. To Rakušané jako nejúspěšnější ze všech už jich mají 122 a Johannes Strolz, který právě díky skvělému slalomu vyhrál kombinaci, může přidat další.

Pro českou dvojici by byl úspěchem postup do druhého kola, které pro ni bylo v této sezoně hodně daleko. Jan Zabystřan ani jeden ze tří slalomů nedokončil a stejně dopadl v kombinaci. Kryštof Krýzl při Světovém poháru naposledy postoupil mezi třicítku slalomářů v listopadu 2016.

Norská biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová je se třemi zlatými a jednou bronzovou medailí zatím největší hvězdou her a ve štafetě si bude chtít pozici ještě vylepšit. Norky ale přišly o jednu z opor, když Landmark Tandrevoldová v neděli zkolabovala. Pátá ze sprintu už opustila Peking.

Češky na sebe upozornily při generálce v Anterselvě, kde je jen pád Lucie Charvátové v posledním kole připravil o stupně vítězů. Výsledkem pak bylo šesté místo, což byl i tak nejlepší výsledek v sezoně.

Johannes Hösflot Klaebo se po obhajobě zlata v individuálním sprintu chystá na totéž ve dvojicích. V Pchjongčchangu byl jeho parťákem Martin Johnsrud Sundby, který už ukončil kariéru. Ale i s Erikem Valnesem loni vyhrál mistrovství světa. V závodě žen sotva někdo porazí švédské duo Jonna Sundlingová - Maja Dahlqvistová, které obsadilo dvě první místa v závodě jednotlivkyň. Svou sílu ukázaly i v jediném sprintu dvojic v této sezoně v Drážďanech. O postup do desetičlenného finále budou bojovat také Michal Novák s Luďkem Šellerem a Kateřina Janatová s Petrou Hynčicovou.

V rychlobruslení na krátké dráze čeká jedinou českou zástupkyni Michaelu Hrůzovou patnáctistovka, na níž obsadila před čtyřmi lety 24. místo. Stejná příčka jí patřila v Pekingu na úvodní pětistovce a i tentokrát pro ni bude postup do osmnáctičlenného semifinále hodně těžkým úkolem. V žebříčku Světového poháru je až na 32. místě.

Suzanne Schultingová z Nizozemska má už dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Na patnáctistovce vyhrála dva závody Světového poháru, celkovou klasifikaci ale těsně vede Korejka I Ju-pin, která ve štafetě přispěla ke stříbru.

V akrobatických skocích na lyžích získal před dvaceti lety Aleš Valenta v Salt Lake City zlato, ale žádný jeho nástupce se neobjevil a ani v Pekingu nemá Česká republika zastoupení. Suverén posledních sezon Rus Maxim Burov, který triumfoval na dvou světových šampionátech a za dva roky vyhrál devět z deseti Světových pohárů, kterých se zúčastnil, dnes překvapivě vypadl v kvalifikaci. Zastoupit ho může jeho bratr Ilja, který si z Koreje před čtyřmi lety přivezl bronz.

Středeční program olympijských her v Pekingu (finále a česká účast): 2:30 akrobatické lyžování - slopestyle muži, 3:15 a 6:45 sjezdové lyžování - slalom muži (Krýzl, Zabystřan), 8:15 běh na lyžích - sprint dvojic klasicky muži a ženy - semifinále (Novák - Šeller, Janatová - Hynčicová), 8:45 biatlon - štafeta 4x6 km ženy (ČR), 10:15 běh na lyžích - sprint dvojic klasicky muži a ženy - finále, 12:00 akrobatické lyžování - skoky muži, 12:30 hokej ženy - o 3. místo: Finsko - Švýcarsko, 12:30 rychlobruslení na krátké dráze - 1500 m ženy - čtvrtfinále (Hrůzová), semifinále a finále, štafeta muži - finále.