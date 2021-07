Olympijský festival v Praze nabídne 47 sportů a přenos začátku her v Tokiu

Praha – Olympijský festival, který se při příležitosti her v Tokiu bude konat v areálu Olympu v pražské Stromovce, své brány otevře 23. července v 09:00. Návštěvníci areálu si budou moci vyzkoušet 47 sportů. Na místě bude mimo jiné 11 tenisových kurtů, prostory pro florbal, lukostřelbu nebo atletiku. ČTK to za Český olympijský výbor sdělila manažerka komunikace Olympijských festivalů Veronika Linková.

"Hlavním cílem letošních Olympijských festivalů je vrátit děti ke sportu. Proto festival v Praze nabídne 47 sportů k vyzkoušení a například zbrusu nový skatepark, který pak Praze zůstane. Na jeho vzniku se podílel i náš reprezentant ve skateboardingu Maxim Habanec," uvedla Linková.

Ve skateparku v areálu Olympu ve Stromovce se budou denně konat workshopy pro veřejnost, kdy potřebné vybavení bude zdarma k zapůjčení, ukázky profesionálních jezdců a závody české reprezentace. Na tenisových kurtech si budou moci návštěvníci zdarma zahrát nebo sledovat plánovaná exhibiční utkání. Čeští reprezentanti se představí i na florbalovém hřišti, které bude rovněž otevřené veřejnosti.

Speciální program čeká nejen děti v prostorách vyhrazených pro atletiku, kde trenéři mimo jiné představí hry a průpravná cvičení atletické všestrannosti. Lidé si mohou rovněž vyzkoušet například lukostřelbu, otestovat své dovednosti na závodních jízdních kolech nebo zahrát plážový volejbal. Těšit se mohou také na prostory vyhrazené pro golf, bobový trenažér nebo workout hřiště.

Náklady na zbudování areálu jsou podle Linkové 3,5 milionu korun. Jeho provoz po dobu olympiády, tedy od 23. července do 8. srpna, by měl stát 7,6 milionu korun. V jeden okamžik může areál navštívit nejvýše 2500 osob. Kapacita areálu musí splňovat pravidla pro organizaci venkovních akcí, která souvisí s covidem-19. Každý návštěvník s výjimkou dětí do šesti let bude muset rovněž prokázat, že je neinfekční. Od pondělí 19. července bude na webu olympijskyfestival.cz možná rezervace vstupenek.

Rezervaci doporučuje Český olympijský výbor provést i v případě, že se lidé chtějí zúčastnit slavnostního zahájení Olympijského festivalu. To se uskuteční 23. července ve 12:00. Ve 13:00 budou návštěvníci areálu ve Stromovce společně sledovat začátek olympijských her v Tokiu na velkoplošné obrazovce.