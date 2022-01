Olympijský festival v Brně začne za měsíc, už je hotové kluziště a curling

Brno - V areálu Nové Zbrojovky v Brně už je funkční kluziště, připravené jsou také curlingové dráhy pro olympijský festival, který začne přesně za měsíc. Organizátoři areál průběžně upravují, v polovině ledna začnou tvořit ledové cesty pro bruslaře. Zajištěný je pronájem sněhové technologie, pracuje se na tom, aby bylo dost bruslí a lyží pro návštěvníky k zapůjčení, řekla ČTK manažerka komunikace olympijského festivalu Veronika Linková.

Na přípravu jsou nejsložitější ledové cesty pro bruslaře a snowpark. Vedle programu pro veřejnost chystají organizátoři také akce pro školy z Jihomoravského kraje, které v těchto dnech oslovují s nabídkou dopoledního programu zdarma. K zorganizování festivalu je potřeba přes 200 dobrovolníků, které vedení akce stále hledá. Část z nich bude pomáhat na sportovištích, další budou například doprovázet děti ze škol.

Vedení města předpokládá, že olympijský festival se uskuteční za dodržení všech nařízení spojených s covidem-19, která budou platit v době konání. Organizace je však na Českém olympijském výboru. "My jsme v pozici hlavního partnera, protože jsme dali na konání dotaci a také jsme poskytli kluziště a zázemí pro curling," řekl ČTK náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). S výjimkou curlingu se budou sportovní aktivity odehrávat pod širým nebem.

Kvůli covidu připravil organizační tým festivalu protokol, kterým se bude v případě nových opatření či nákazy na festivalu řídit. Konzultoval jej s jihomoravskou hygienickou stanicí. V úvahu připadá například testování návštěvníků před vstupem do areálu. Pro omezení kontaktů mezi lidmi organizátoři opět zavedli on-line rezervační systém, pomocí kterého mohou regulovat kapacitu areálu.

Ambasadorem letošního festivalu je krasobruslař Tomáš Verner. "Věnuje se trénování dětí ve své akademii a právě návrat dětí ke sportu je náš společný cíl," uvedla Linková. Původně sloužil festival k přenesení atmosféry her domácím fanouškům, loni ale dostal nový rozměr. "Během letního olympijského festivalu bylo mezi návštěvníky více jak 60 procent dětí. Podle následného průzkumu na akci 52 procent rodičů našlo pro své děti nový sport, kterému se chtějí pravidelně věnovat," dodala Linková.

Olympijský festival v Brně mohou lidé navštívit od 4. do 20. února v areálu Nové Zbrojovky v Brně-Židenicích. Vstupné bude 50 korun, děti do 12 let a senioři nad 65 let mají vstup na akci zdarma. Brány festivalu se otevřou každý den v 09:00 a akce potrvá přes týden do 18:00, o víkendu mohou návštěvníci zůstat ještě o hodinu déle.