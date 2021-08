Olympijskou šampionku Krejčíkovou přivítali fanoušci v Brně zlatými balónky

Brno - Špalíry nadšených fanoušků se zlatými nafukovacími balónky dnes odpoledne přivítaly na Olympijském festivalu v Brně tokijskou šampionku z tenisové čtyřhry Barboru Krejčíkovou. V Japonsku triumfovala po boku Kateřiny Siniakové a v rodném městě dnes vystoupila poprvé na veřejnosti po návratu z Tokia.

"Vůbec jsem nečekala, že tu bude tolik lidí a že se dočkám takového přivítání," řekla novinářům poté, co absolvovala krátkou tenisovou exhibici s Lucií Šafářovou, ambasadorkou festivalu a rovněž olympijskou medailistkou z tenisové čtyřhry z Ria de Janeiro 2016. Po bronzovém šermíři Alexanderu Choupenitchovi, stříbrném střelci Davidu Kosteleckém a jeho zlatém parťákovi Jiřím Liptákovi se Krejčíková stala čtvrtou držitelkou olympijské medaile, které tleskal Olympijský festival v Brně. "Mám radost, že se nám Moravanům v Tokiu dařilo, to se asi moc nečekalo," podotkla Krejčíková.

Pro ni samotnou to byl první veřejný i mediální výstup po návratu. Na rozdíl od dalších medailistů neabsolvovala přijímací ceremonie v Praze a vše si nechala na Brno. "Cesta byla dlouhá, snad šestnáct hodin. Hodně jsem prospala a vzbudila se prakticky až doma v Ivančicích," popsala, jak na ni dolehla únava z náročného olympijského programu.

"Byl to to o hodně jiný turnaj, než jsme normálně zvyklé. V čem? Ve všem. Bydleli jsme ve vesnici s dalšími sportovci. Když jsme tam přijeli, tak oni nás vítali a poznali nás, kdežto já některé ne a trochu jsem se i styděla," přiznala. Ae za deset dní pobytu v Tokiu se vše změnilo. "Fandili jsme si navzájem, byla tam úžasná atmosféra, slavili jsme medaile dalších Čechů a oni nám to pak oplatili. To byl jeden z největších zážitků celé olympiády," líčila Krejčíková nadšeně.

Kromě zlaté medaile si žádný další suvenýr z Japonska nepřivezla. "Vzhledem k těm restrikcím, které na olympiádě panovaly, jsme nikam nemohly, takže ani nebyla možnost si něco koupit," vysvětlila.

Ani doma v celém tom cestovním shonu nebyl zatím čas na přivítání s nějakou větší hostinou v rodinném kruhu. Sama si přitom na žádné gastronomické speciality nepotrpí. Jejím favorizovaným pokrmem je totiž obyčejný bramborový guláš. "Zatím jsem ho neměla, čeká se na něj," prozradila.

Pro rodačku z Brna to byl v krátké době druhý slavný návrat domů. V červnu ji v Ivančicích, kde nyní bydlí, vítali jako vítězku grandslamového Roland Garros. "Když se daří, tak návraty jsou vždycky hezké. Moji nejbližší to prožívali s láskou, takže pro mě je to další velká motivace," řekla s úsměvem tenistka se zlatou medailí na krku.

Na rozdíl od deblové parťačky Siniakové se Krejčíková rozhodla změnit program a neodletět na turnaj do Montrealu, který začne příští týden. Vysvětlila to fyzickou únavou. "Tělo je hodně rozbité, dostalo zabrat. Musím mu to vrátit, něco vynechat, odpočívat, potrénovat a být stoprocentně připravena na další turnaje," řekla Krejčíková.

V jejím aktuální plánu je nyní převážně odpočinek, ale koncem týdne už zase trénink a další týden ve čtvrtek či pátek odlet do zámoří na turnaj v Cincinnati a pak na US Open v New Yorku.

Krejčíková nechce předvídat, v jaké pozici se na amerických kurtech ocitne coby vítězka French Open a olympijská šampionka, byť "jen" ve čtyřhře. "Vše, co jsem si přála, už jsem dokázala, takže žádný další tlak na sebe nevytvářím. Spíš budu čelit mediálnímu tlaku zvenčí než sama na sebe. Doufám, že jsem na to nějak připravena. Snad se bude i dařit," poznamenala pětadvacetiletá olympijská vítězka.