Olympijskou čtvrtku vyhrál Gardiner z Baham, tyč Američanka Nageotteová

Tokio - Olympijské finále v běhu na 400 metrů vyhrál dnes v Tokiu mistr světa Steven Gardiner z Baham v čase 43,85 sekundy. Američané zůstali ve své parádní disciplíně, v níž získali devatenáct olympijských titulů, opět bez medaile. Vylepšit zatím nečekaně skromnou bilanci americké výpravy dokázala Katie Nageotteová, když vyhrála soutěž tyčkařek výkonem 490 centimetrů.

Gardiner v této sezoně nebyl příliš vidět, měl daleko k hranici 44 sekund, ale ve finále se dostal patnáct setin pod ni. Jeho finiši nikdo ze soupeřů neodolal. Pro stříbro doběhl stejně jako před dvěma lety na mistrovství světa v Dauhá Anthony José Zambrano z Kolumbie a Kirani James z Grenady přidal bronz k olympijskému zlatu z Londýna a stříbru z Ria de Janeiro.

Vítěz konstatoval, že neměl dobrý start. "Trochu jsem zakopl a v polovině závodu jsem byl pozadu. Až v závěru jsem přitlačil. Bolest by nesnesitelná, ale já chtěl medaili," připomněl, že ho sužovaly problémy s kotníkem a kolenem. Na hrách získal první medaili pro Bahamy, v pátek ho může napodobit Shaunae Millerová-Uibová, která si chce zopakovat zlato z Ria de Janeiro na stejné trati.

Obhájce zlata a světový rekordman Jihoafričan Wayde van Niekerk nepřekonal zdravotní problémy a skončil už v semifinále. I proto si Američané dělali zálusk na navázání zlaté šňůry, kterou jim James v Londýně po sedmi výhrách v řadě přetrhl. Michael Cherry ale skončil čtvrtý a Michael Norman, autor čtvrtého nejlepšího času historie, až pátý.

Nageotteová potvrdila ve skoku o tyči pozici jedničky letošních tabulek, i když začínala nejistě a základ 450 cm zvládla až napotřetí. Anželika Sidorovová má stříbro, první atletickou medaili na těchto hrách pro Rusko. Třetí skončila britská rekordmanka Holly Bradshawová, skočila 485 cm jako Ruska, ale měla horší zápis.

"Měla jsem nejhorší rozcvičení v životě a příšerné první skoky. Trvalo mi pár výšek, než jsem se do toho dostala. Byl to boj, ale nakonec se to všechno sešlo a já měla konečně plynulé skoky," zhodnotila finále Nageotteová.

Katerina Stefanídiová, řecká obhájkyně titulu a mistryně světa z roku 2017, měla namále už na prvních dvou výškách, 450 i 470 centimetrů zdolala až na třetí pokus. Po bronzu v Dauhá se u ní objevily problémy s patou, kvůli nimž vynechala celou loňskou sezonu, a i letos se do bývalé formy dostávala pomalu. Vyrovnala své letošní maximum, ale 480 cm bylo na medaili málo.

Výšku 485 cm zdolala trojice medailistek shodně hned napoprvé, ale o pět centimetrů výš už se dostala jen Nageotteová. Sidorovová měla čisté konto bez oprav a to jí vyneslo stříbro. Mistryně světa z roku 2019 z Dauhá je jednou z desítky ruských atletů, jimž byl povolen start pod vlajkou olympijského výboru, protože prokazatelně nebyli zapojeni do systému státem organizovaného dopingu. A je první, kdo z této skupiny vybojoval v Tokiu medaili.

Výsledky atletiky na OH v Tokiu

Finále:

Muži:

110 m př. (vítr -0,5 m/s): 1. Parchment (Jam.) 13,04, 2. Holloway (USA) 13,09, 3. Levy (Jam.) 13,10, 4. Allen (USA) 13,14, 5. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,16, 6. Martínez (Šp.) 13,22, 7. Pozzi (Brit.) 13,30, 8. Manga (Fr.) 13,38.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,98, 2. Ču Ja-ming (Čína) 17,57, 3. Zango (Burkina Faso) 17,47, 4. Claye (USA) 17,44, 5. Triki (Alž.) 17,43, 6. Er (Tur.) 17,25, 7. Scott (USA) 17,18, 8. Fang Jao-čching (Čína) 17,01.

Koule: 1. Crouser 23,30, 2. Kovacs (oba USA) 22,65, 3. Walsh (N. Zél.) 22,47, 4. Romani (Braz.) 21,88, 5. Weir (It.) 21,41, 6. Blignaut (JAR) 21,00, 7. Sinančevič (Srb.) 20,89, 8. Hasan (Eg.) 20,73.

20 km chůze: 1. Stano (It.) 1:21:05, 2. Ikeda 1:21:14, 3. Jamaniši (oba Jap.) 1:21:28, 4. Martín (Šp.) 1:21:46, 5. Linke (Něm.) 1:21:50, 6. García (Šp.) 1:21:57, 7. Wang Kchaj-chua 1:22:03, 8. Čang Ťün (oba Čína) 1:22:16.

Desetiboj - po osmi disciplínách: 1. Warner (Kan.) 7490 b. (100 m: 10,12 - dálka: 824 - koule: 14,80 - výška: 202 - 400 m: 47,48 - 110 m př.: 13,46 - disk: 48,67 - tyč: 490), 2. Moloney (Austr.) 7269 (10,34 - 764 - 14,49 - 211 - 46,29 - 14,08 - 44,38 - 500), 3. LePage (Kan.) 7175 (10,43 - 765 - 15,31 - 199 - 46,92 - 14,39 - 47,14 - 500), 4. Mayer (Fr.) 7129, 5. Scantling 7026, 6. Ziemek (oba USA) 7000, 7. Škureňov (Rus.) 6946, 8. Victor (Gren.) 6908, ...17. Helcelet 6592 (11,06 - 716 - 14,99 - 196 - 49,41 - 14,35 - 45,40 - 460), 18. Sýkora (oba ČR) 6560 (11,18 - 703 - 14,63 - 190 - 48,89 - 14,48 - 49,90 - 460).

Ženy:

Tyč: 1. Nageotteová (USA) 490, 2. Sidorovová (Rus.) 485, 3. Bradshawová (Brit.) 485, 4. Stefanídiová (Řec.) 480, 5. Kylypková (Ukr.), Murtová (Fin.) a Šutejová (Slovin.) všechny 450, 8. Kyriakopúluová (Řec.), Peinadová (Ven.), Sü Chuej-čchin (Čína), Žuková (Běl.) a Silvaová (Kuba) všechny 450.

Sedmiboj - po šesti disciplínách: 1. Thiamová (Belg.) 5912 (100 m př.: 13,54 - výška: 192 - koule: 14,82 - 200 m: 24,90 - dálka: 660 - oštěp: 54,68), 2. Vetterová (Niz.) 5848 (13,09 - 180 - 15,29 - 23,81 - 647 - 51,20), 3. Williamsová (USA) 5642 (12,97 - 180 - 12,41 - 24,00 - 657 - 48,78), 4. Oosterwegelová (Niz.) 5641, 5. Vidtsová (Belg.) 5592, 6. Kunzová (USA) 5540, 7. Schäferová (Něm.) 5524, 8. Dadicová (Rak.) 5512.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

4x100 m: 1. Jamajka (Minzie, Forte, Blake, Seville) 37,82.

Ženy:

4x100 m: 1. Británie (Philipová, Lansiquotová, Asherová-Smithová, Neitaová) 41,55.

Výška: 1. McDermottová (Austr.) a Vukovičová (Č. Hora) obě 195.