Olympijské hry v Tokiu budou podle plánu, ujistili pořadatelé

Ilustrační foto - Turisté s maskami se fotí v Tokiu s olympijskými kruhy na pozadí. ČTK/AP/Jae C. Hong

Tokio - Pořadatelé olympijských her v Tokiu jsou připraveni uspořádat navzdory pokračující epidemii koronaviru soutěže pod pěti kruhy podle původního plánu. Kvůli zdravotním rizikům byla v poslední době v Asii zrušena nebo přeložena řada sportovních událostí, japonští organizátoři ale i nadále počítají se zahájením her 24. července. V březnu by měla v Japonsku odstartovat štafeta nesoucí pochodeň s olympijským ohněm.

"Rád bych znovu ujistil, že neuvažujeme o zrušení nebo odložení her," uvedl předseda organizačního výboru Joširo Mori na setkání se zástupci Mezinárodního olympijského výboru v Tokiu. Pořadatelé věří, že pomůže i počasí. "Čeká nás roční období bohaté na srážky, to může pomoci zpomalit šíření viru," řekl bývalý fotbalový reprezentant a starosta olympijské vesnice Saburó Kawabuči.

Novým typem koronaviru Covid-19, který se od loňského roku rozšiřuje z epicentra v čínském Wu-chanu, se už nakazilo přes 60.000 lidí a víc než 1350 jich infekci podlehlo. V Japonsku bylo zatím potvrzeno 28 nakažených.

Na neurčito byla tento týden odložena dubnová Velká cena formule 1 v Šanghaji, nejistý je i osud premiéry Grand Prix ve Vietnamu. Přeloženy na říjen dnes byly i dubnové turnaje v sedmičkovém ragby v Singapuru a v Hongkongu.

Na čínském území byly z obav o zdraví již dříve odvolány i jiné sportovní akce, například lyžařské závody Světového poháru, kvalifikace v různých olympijských sportech nebo golfové turnaje elitního ženského okruhu LPGA. Zrušeno bylo i halové mistrovství světa v atletice.