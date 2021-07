Tokio - Olympijská vesnice v Tokiu je připravena a čeká na příjezd sportovců. Na rozdíl od posledních letních olympijských her v Riu de Janeiro nejsou žádné nedodělky. Pracovníci české mise pod vedením Martina Doktora dolaďují jen detaily pro maximální komfort českých reprezentantů. Ti budou muset stejně jako ostatní olympionici dodržovat ve vesnici opatření proti šíření koronaviru. Například v jídelně je budou dělit plexisklové přepážky.

Český olympijský tým má k dispozici zázemí včetně klubovny či ordinací ve druhém patře a k tomu apartmány v dalších třech podlažích budovy číslo 6 s výhledem na moře. "Vesnice v porovnání s Riem je jiný level ve smyslu připravenosti. Apartmány a všechno bylo připravené na přímé nastěhování. Děláme ještě doplňky, roznášíme matrace, děláme výzdobu. V Riu byl hezčí exteriér. Tady je mnohonásobně lepší interiér," uvedl Doktor při on-line setkání s novináři. Zatím ohledně ubytování řešil jen jeden detail. "V jednom ze 115 ovladačů na klimatizaci byly špatné baterky," řekl.

Český tým se tak může soustředit na doplňování vybavení prostor, v nichž budou sportovci trávit veškerý čas mimo tréninků a soutěží. Nikam jinam totiž při olympijských hrách nebudou smět. "Už máme kompletně vyzdobené zázemí se společnými prostory, kde se sportovci budou moci dívat na televizní přenosy, ale třeba si i zahrát šipky. Anebo stolní tenis na kartonovém stole, který jsme vybrali vzhledem k tomu, že ze stejného materiálu jsou postele. V kuchyňce samozřejmě nechybí kávovar," doplnil sportovní ředitel Českého olympijského výboru v tiskové zprávě. K dispozici bude také více obrazovek, aby mohli Češi sledovat své kolegy z týmu. Ani na jiné sporty se totiž nedostanou.

Všudypřítomná jsou opatření proti koronaviru. Roušky se nosí i na čerstvém vzduchu. Při vstupu se každému měří teplota na zápěstí. Všichni účastníci každý den zadávají svůj zdravotní stav do mobilní aplikace a také odevzdávají vzorek slin pro antigenní testy pomocí "brčka" do plastové nádobky.

Jinak olympijská vesnice vypadá jako obvykle. Zajímavostí jsou autonomní elektrická vozítka, kterými se sportovci mohou svézt. "Myslím, že to bude pro sportovce zajímavá záležitost. I když jezdí tak pomalu, že se do nich ani nevyplatí nastupovat," komentoval technickou vymoženost dvojnásobný olympijský šampion z Atlanty 1996.

Na začátku olympijské vesnice je vystavěná dřevěná Village Plaza s poštou, bankou či kadeřnictvím a obchody se základními potřebami i suvenýry z olympijských her. Na opačném konci se účastníci her mohou projít do parku s fontánou a olympijskými kruhy a s výhledem na město.

Starosti Doktorovi dělají procedury, které musejí všichni absolvovat, než se do olympijské "bubliny" dostanou. Aplikace určená pro nahrání dokladů o bezinfekčnosti a vygenerování QR kódu pro vstup do Japonska začíná místo avizovaných dvou týdnů fungovat až několik dnů před odletem. "Stížnosti jsou na každé ranní schůzi od několika států. Má to i dopad na sportovce, kteří jsou nervózní," řekl Doktor.

Mnohahodinové jsou pobyty na letišti, kde všichni účastníci musejí absolvovat PCR test, než je pustí dál. Čeští vodní slalomáři se čekáním na výsledky a dalšími kontrolami zdrželi čtyři hodiny, což se ještě ukázalo jako dobrý čas. "Větší části našeho týmu to od vystoupení z letadla po příjezd do vesnice trvalo třináct hodin. Nedostali vodu, jídlo ani žádné informace, co mají dělat. Seděli čtyři hodiny na zadku, než se dostali k nějaké proceduře," vyprávěl Doktor.

O víkendu 17. a 18. července, kdy bude přijíždět největší skupina sportovců z celého světa, by mohla být situace ještě složitější. "Věříme, že přeskupí mužstvo a navýší věci, hlavně to testování, aby se to dalo zvládnout," doufá šéf české mise.

Prvními českými sportovci v hlavní olympijské vesnici budou 16. července veslaři. Velká část české výpravy přiletí o den později speciálem. Pro sportovce z Evropy platí pravidlo, že mohou do vesnice dorazit sedm dní před začátkem svého sportu a musejí ji opustit dva dny po skončení svého olympijského účinkování.