Olympijská šampionka Ledecká znovu rozcvičuje ruku, vyhlíží návrat na sníh

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká začíná rozcvičovat ruku po druhé operaci klíční kosti. Zatím neví, kdy bude moci začít trénovat na sněhu. Účast na lyžařském a snowboardovém světovém šampionátu, které se uskuteční v únoru, ještě nevzdává. Řekla to novinářům před večerním slavnostním vyhlášením ankety Sportovec roku. Její tým stále vyjednává se svazem o reprezentační smlouvě, Ledecká věří, že je dohoda blízko.

Ledecká si klíční kost zlomila v létě při tréninku. Po první operaci léčba nepostupovala podle plánu, takže v listopadu podstoupila v Rakousku další chirurgický zákrok. Téměř měsíc měla ruku zafixovanou ortézou. "Předevčírem (v pondělí) jsem měla kontrolní rentgen. Hned jsem ho posílala do Innsbrucku, abych měla nějaký názor od doktora, který mě operoval. A ten říkal, že to vypadá výborně, můžu začít ruku rozcvičovat," popsala Ledecká aktuální situaci.

Zatím levou ruku zvedne jen do pravého úhlu a ještě s problémy. "Zatím je to dost brzo, ortézu jsem měla dlouho, takže všechny svaly nebyly používané, jsou zatuhlé. Ale z první operace vím, že to šlo docela rychle," řekla česká hvězda zimních sportů. Denně je v posilovně. "Makám na nohy a na tom, co mám povolené," přiblížila svůj program.

Volného času má více než jindy, takže se ho snaží využít i ke studiu. "Můžu teď dohánět školu, Vysokou školu finanční a správní. Někdy v příštím roce bych ji už chtěla uzavřít, udělat státnice, napsat diplomku," poznamenala.

Na závody se zatím připravuje jen na suchu. "Já si budu aspoň vizualizovat ježdění na lyžích a snowboardu a doufám, že už brzo budu drandit někde na kopci," svěřila se. Rozhodující slovo budou mít lékaři. "Pořád čekám na zelenou od doktorů, kdy budu moct na sníh. To je pro mě důležitá věc, abych se dokázala dobře připravit. Zatím jsem ji nedostala, snad to přijde brzo," přemítala.

Pořád by ráda startovala na světových šampionátech v rychlostních disciplínách na lyžích ve Francii i v paralelním slalomu na snowboardu v gruzínském Bakuriani. "Asi se budu rozhodovat těsně před tím. Všechno bude záviset, kdy dostanu od doktorů zelenou, abych mohla trénovat. A uvidíme, kolik času budu mít na to, abych se rozkoukala, něco sjela. Bude to na knap, ale věřím, že to zvládnu," uvedla. Ideálně by před prvními závody potřebovala tři měsíce tréninku. "Myslím, že ve finále to budou tak tři dny. Ale budeme bojovat a uvidíme," poznamenala.

Už půl roku její zástupci vyjednávají s lyžařským svazem o nové reprezentační smlouvě. Stále se na podmínkách nedohodli. "Nejsem u každého vyjednávání, to by mě asi vysálo. Ale můj tým s právníky na tom pracují. Co já vím, tak se to blíží k nějakému zdárnému konci, a já doufám, že budou obě strany spokojené," dodala.