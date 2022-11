Olympic k 60. výročí zahájil turné a představil limitovaný box pěti vinylů

Skupina Olympic, která slaví šedesát let své existence, oficiálně zahájila turné a představila limitovaný box pěti vinylů, 2. listopadu 2022, Praha. Číslovaný kartonový 5LP box obsahující 60 hitů skupiny pokřtil bývalý fotbalista Antonín Panenka (uprostřed), vlevo zpěvák Petr. Janda.

Skupina Olympic, která slaví šedesát let své existence, oficiálně zahájila turné a představila limitovaný box pěti vinylů, 2. listopadu 2022, Praha. Číslovaný kartonový 5LP box obsahující 60 hitů skupiny pokřtil bývalý fotbalista Antonín Panenka (uprostřed), vlevo zpěvák Petr. Janda. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Skupina Olympic, která slaví šedesát let své existence, dnes oficiálně zahájila turné a představila limitovaný box pěti vinylů. Zároveň v pražské Malostranské besedě členové kapely poprvé uvedli videoklip Vlak co nikde nestaví a pokřtili poštovní známku a eurobankovku s Olympikem, které vyšly u příležitosti jejich výročí. Číslovaný kartonový 5LP box obsahující 60 hitů skupiny, pokřtil fotbalista Antonín Panenka.

Série koncertů s názvem Respect Tour Olympic 60 – Vlak, co nikde nestaví se uskuteční po celé České i Slovenské republice. Začne 18. listopadu v pražské Lucerně. Letošní osmdesátiny zpěváka a kytaristy Petra Jandy a šedesátiny Olympiku inspirovaly pražské Divadlo Broadway k novému muzikálu Okno mé lásky, jehož premiéra se koná 3. listopadu.

"V životě jsem netušil, že se toho mohu dožít. Tolik krásy najednou... Všichni nám chtějí dát najevo úctu, jsem z toho dojatý," řekl ČTK Janda.

Vlastníci boxu s názvem Olympic 60 se mohou těšit na pět různobarevných vinylů, podpisové karty, historický a současný plakát, fotoknihu, podrobnou historii kapely v bookletu a přepis zvuku v Hi-Res kvalitě. Komplet obsahuje skladby od písně Smutný holič z Liverpoolu po aktuální hit Pálím tvář.

"Smutného holiče jsme složili pro Mikyho Volka. To ještě byla stará parta včetně Františka Ringo Čecha, který napsal ten text. Měli jsme takovou zábavu, že jsme jako 'máničky' chodili do kadeřnictví, tam jsme si sedli a když jsme přišli na řadu, zvedli jsme se a odešli pryč. A ten holič z nás byl úplně hotový. Holič je smutný proto, že všichni nosí dlouhé vlasy a on nemá koho stříhat," vysvětlil Janda.

Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku. Současnou sestavu Olympiku tvoří Petr Janda, který je ve skupině založené Miloslavem Růžkem od roku 1963, a baskytarista Milan Broum, jenž přišel v roce 1975. V roce 2013 bubeník Martin Vajgl nahradil zemřelého Milana Peroutku. Klávesista Pavel Březina přibyl loni na jaře.