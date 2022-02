Olympiádu v Pekingu provázejí stížnosti sportovců, píše The Guardian

Peking - V předvečer zimních olympijských her Čína slíbila světu "efektivní, bezpečné a velkolepé" hry. Už po prvních dnech ale organizátoři čelí řadě stížností ze strany sportovců a zemí, a to hned na několika frontách, napsal zpravodajský server The Guardian.

Švédové tvrdí, že podmínky v horách jsou nebezpečně chladné. Polská bruslařka se svěřila, v jakém strachu žije v pekingské izolaci, a jak "pláče, až jí došly slzy". Podle Finů je jeden z jejich hokejistů bezdůvodně v covidové karanténě. A Němci? Ti jsou frustrovaní, že v dějišti sjezdového lyžování není k mání teplé jídlo.

Od počátku bylo jasné, že se sportovci v Pekingu budou potýkat s potížemi vzhledem k tomu, že musí fungovat v systému takzvaného uzavřeného okruhu, který jim zakazuje opustit vesnici jinak než kvůli tréninku, soutěži nebo návratu domů. Stále větší počet sportovců ale nyní vyjadřuje frustraci a stesky kvůli dalším aspektům olympijských her.

Nízké teploty jsou na zimní olympiádě samozřejmostí. Ale švédská delegace naléhá, aby se závody v běhu na lyžích konaly v příhodnější době během dne. Přiměl ji k tomu případ Fridy Karlssonové, která se na konci skiatlonu na 7,5 km + 7,5 km třásla a neměla daleko ke kolapsu.

Podle pravidel Mezinárodní lyžařské federace (FIS) se závody ruší, pokud klesne teplota pod minus 20 stupňů Celsia. Když Karlssonová v sobotu závodila, bylo v Národním běžeckém centru v horách Čang-ťia-kchou ležícím 130 kilometrů severozápadně od Pekingu minus 13 stupňů Celsia. Ale kvůli mrazivému větru byla pocitová teplota mnohem nižší.

"Existují limity týkající se mrazu, ale nevím, jestli se do nich započítává i vliv větru," řekl novinářům šéf švédského týmu Anders Byström. "Když FIS řekne, že je minus 17 stupňů a fouká vítr, a pocitová teplota kvůli mrazivému větru dosáhne minus 35 stupňů Celsia, co uděláte?"

Proto šéf švédského týmu vyzývá, aby se úterní závod žen ve sprintu kvůli mrazivým teplotám přesunul na dřívější hodinu. "Skiatlon začal v 16 hodin a Fridu Karlssonovou zima úplně zničila. Není dobré, že je začátek sprintu naplánovaný na ještě pozdější hodinu," dodal.

Mezitím se polská rychlobruslařka na krátké dráze Natalia Maliszewská, která musela vynechat sobotní závod na 500 metrů, svěřila, že po pozitivním testu na covid-19 čelí v pekingské izolaci strachu a nejistotě. "Už týden žiju ve strachu a trpím neustálými změnami nálad," řekla Maliszewská. "Brečím, až mi docházejí slzy, a dělám starosti nejen lidem kolem sebe, ale i sobě," dodala.

Maliszewská měla pozitivní test po příletu do Pekingu, ale po negativním testu byla z izolace propuštěna a měla v sobotu nastoupit. Ale v noci ji probudili s tím, že došlo k omylu. "Nějací lidé mě vytáhli z pokoje ve tři hodiny ráno. Prý přišla zpráva, že se bohužel spletli, že jsem riziková a neměli mě pouštět z izolace," uvedla Maliszewská.

"Musím se co nejdřív vrátit do olympijské vesnice. Už nic nechápu. Už nevěřím v žádné testy, v žádné olympijské hry. Podle mě je to jeden velký vtip. Doufám, že ten, kdo je za to zodpovědný, se u toho dobře baví. Ale moje srdce a můj rozum už víc nesnesou," dodala.

Od 23. ledna bylo po příjezdu do čínské metropole pozitivně testováno více než 350 účastníků her, včetně desítek sportovců. Mnozí z nich jsou stále v izolaci a obávají se, že hry pro ně skončily.

Jedním z nich je finský hokejista Marko Anttila, jehož tým se domnívá, že je v covidové izolaci držen bezdůvodně. "Z lékařského hlediska víme, že takový člověk už není infekční, není nebezpečný pro ostatní týmy," řekla finská lékařka Maarit Valtonenová. "Rozhodnutí o izolaci nejsou založena na medicíně nebo vědě, jde spíše o kulturní a politická rozhodnutí."

Hlavní trenér Finska Jukka Jalonen uvedl, že situace ovlivňuje Anttilovo duševní zdraví. "Víme, že je plně zdráv, a proto si myslíme, že Čína z nějakého důvodu nerespektuje jeho lidská práva, a to není dobrá situace," dodal.

Poté, co byl sjezd mužů kvůli silnému větru odložen na dnešek, si německý trenér Christian Schwaiger posteskl, že závodníci nemají k dispozici teplé jídlo. "Stravování je velmi sporné, protože ve skutečnosti to není vůbec žádné stravování," řekl. "Očekával bych, že olympijský výbor je schopen zajistit teplé jídlo. Jsou tam chipsy, nějaké oříšky a čokoláda, nic jiného."