Olympiáda v Tokiu se kvůli koronaviru letos neuskuteční

Tokio - Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Japonský premiér Šinzó Abe se dnes s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodl v telefonickém rozhovoru na přeložení her na příští rok. Budou se konat nejpozději v létě 2021 stejně jako paralympijské hry, jež jsou na programu tradičně v dějišti OH po jejich skončení a dnes byly odloženy také.

"Ve světle současných událostí a na základě informací od Světové zdravotnické organizace se prezident MOV a předseda vlády Japonska shodli, že XXXII. letní olympijské hry musejí být přeloženy na příští rok, nejpozději na léto 2021, aby bylo zabezpečeno zdraví sportovců, všech lidí zapojených do OH a mezinárodní komunity," uvedly MOV a organizační výbor tokijských her ve společném prohlášení. Navzdory změně termínu ponesou hry stále oficiální název Tokio 2020.

Olympijské hry se měly v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Odloženy budou poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

Tokio dokončilo přípravy na velkolepý sportovní svátek v době, kdy se začal koronavirus šířit světem. Organizátoři i představitelé MOV několik měsíců ubezpečovali, že se hry uskuteční v naplánovaném termínu. V minulých dnech ale obě strany i pod tlakem národních olympijských výborů a samotných sportovců připustily, že začínají o odkladu her uvažovat. Bach v neděli oznámil, že rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů, nakonec k tomu MOV sáhl mnohem dříve.

Nový termín konání OH zatím nebyl určen. "Po dvou hodinách od skončení toho telefonického rozhovoru vám nemůžu dát konečnou odpověď," řekl Bach novinářům. "Proto jsme tvrdili, že potřebujeme alespoň čtyři týdny na vyřešení těchto otázek... a nejsou zdaleka jediné," dodal šéf MOV.

Koranavirem se podle aktuálních údajů nakazilo ve 194 zemích světa více než 377.000 lidí, nemoci COVID-19 jich 16.500 podlehlo. Snaha o zastavení šíření viru vedla k velkým cestovním, komerčním a společenským omezením, jež výrazně ovlivnila i přípravu mnoha sportovců. Vzhledem k rušením kvalifikačních akcí je podle údajů MOV zaplněno jen 57 procent z 11 tisíc míst ve všech 33 sportovních odvětvích, která na hrách budou.

Rozhodnutí o odložení her padlo necelé dva dny předtím, než měla ve Fukušimě začít štafeta s olympijským ohněm, jenž byl zažehnut 12. března v řecké Olympii. Štafeta se měla uskutečnit v nouzovém režimu bez diváků a bez tradiční pochodně nesené běžci, ale s ohněm v lucerně přepravované vozidlem. "Oheň bude prozatím uložen a vystaven ve Fukušimě," uvedl prezident organizačního výboru Joširo Mori.

Jisté je, že oheň v Japonsku zůstane. "Olympijské hry v Tokiu by mohly sloužit jako symbol naděje pro svět během těchto krušných časů a olympijský oheň by mohl být světlem na konci tunelu, v němž se svět nyní nachází. Proto jsme se dohodli, že oheň v Japonsku zůstane," uvedl MOV.

Organizátory nyní čeká mnoho výzev včetně toho, jak zajistit chod celé akce ještě rok a aby byly k dispozici všechna sportoviště a další dějiště i v náhradním termínu. "Za rok se toho může hodně stát, takže musíme rozmyslet, co udělat. Tohle rozhodnutí přišlo hodně náhle," uvedl Mori.

Odložení her kromě mimořádné výzvy z hlediska logistiky bude představovat i větší finanční nároky pro Japonsko, jež do nich investovalo více než 12 miliard dolarů (310 miliard korun). Hlavní ekonom finanční společnosti SMBC Nikko Securities Džuniči Makino už dříve vyčíslil japonské ztráty pro případ odložení na 670 miliard jenů (přes 155 miliard korun). Kacuhiro Mijamoto z univerzity v Kansai došel k částce o 30 miliard jenů nižší.

Světový sport vítá odložení OH s pochopením a úlevou

Se směsicí smutku, vděku, úlevy a pochopení kvitují sportovci, národní olympijské výbory i jednotlivé sportovní svazy odložení olympijských her v Tokiu o rok kvůli pandemii koronaviru. Po týdnech spekulací, nejistoty, rostoucích obav i kritiky jsou rádi, že konečné rozhodnutí padlo a všichni mohou začít znovu plánovat.

Zodpovědní funkcionáři a politici v čele s předsedou MOV Thomasem Bachem a japonským premiérem Šinzó Abem sklidili za historické odložení her pochvalu. "Gratulujeme MOV, japonské vládě i organizátorům Tokia 2020 k tomuto statečnému, ale nevyhnutelnému rozhodnutí," uvedl předseda mezinárodní kanoistické federace José Perurena.

"Čelíme nebývalé situaci, která si žádá zodpovědné vedení a kvalifikovaná rozhodnutí. Ačkoliv pro ty, kteří se tvrdě připravovali, to je trpké zklamání, všichni chápeme, že ochrana lidských životů, zdraví a bezpečnost mají vždy přednost," dodal předseda mezinárodní tenisové federace David Haggerty.

Nadšení panovalo především mezi kanadskými sportovci, jejichž olympijský výbor v pondělí oznámil, že se her nezúčastní, pokud budou v původním termínu. "Naprostá úleva. Vzrušení. Nejistota. Jsme v mimořádné době. Budeme více než připraveni v roce 2021 a poneseme javorový list s větší hrdostí, než jsem si kdy dovedla představit," uvedla kanadská olympijská šampionka v zápase Erica Wiebeová.

Další reagovali na rozhodnutí smířeně. "Je to zklamání, že nebudu moci závodit na olympiádě letos, ale člověk musí pochopit situaci, chápat, že některé věci jsou trošku důležitější než sport. Věřím, že se dočkáme příští rok," řekl švédský tyčkař Armand Duplantis, jenž letos překonal světový rekord a byl horkým favoritem na zlato.

"Čekala jsem na to osm let, co znamená další rok ve velkolepém koloběhu života? Jako sportovci mi ta zpráva láme srdce, ale je to z dobrých důvodů a pro bezpečnost všech," konstatovala mistryně světa v sedmiboji Katarina Johnsonová-Thompsonová.

V podobném duchu se přidal i její britský plavecký kolega Adam Peaty. "Jako sportovec jsem samozřejmě zklamaný, ale tohle je důležitější a větší než já nebo jakýkoliv jiný sportovec, který se chtěl účastnit. Tohle je otázka života a smrti a všichni musíme udělat správnou věci," prohlásil olympijský šampion.

"Čekat jeden rok na naplnění svých snů je oběť, která stojí za to, abychom pomohli udržet lidi v bezpečí. Ano, budu o rok starší a na mém těle to bude znát, ale slibuju, že budu makat tak, aby na mě mohl být britský tým pyšný, až přijde ten správný čas," dodal britský trojnásobný mistr světa ve skocích do vody Tom Daley.

Jako správné rozhodnutí vnímá odložení her i italský cyklista Elia Viviani. "Dneska všichni bojujeme s mnohem většími problémy, a přestože se srpen zdá ještě daleko, zajištění bezpečnosti pro tak velkou akci by bylo velice obtížné. Uvidíme se v roce 2021!" vzkázal olympijský šampion z dráhy.

Funkcionáři i svazy se shodují, že zdraví a bezpečnost sportovců, fanoušků a všech zúčastněných je společnou prioritou a přijaté rozhodnutí je správné. Světová ragbyová federace zároveň vyjádřila podporu japonským pořadatelům, na které změny těžce dopadnou. "Ze zkušeností z jedinečného mistrovství světa 2019 v Japonsku jsme přesvědčeni, že hostitelé vyjdou z této nešťastné situace silnější a odhodlanější než kdy dřív a zorganizují mimořádné hry," uvedli.

"MOV nám oznámením o odložení her přinesl dobrou zprávu. Umožní to všem sportovcům soutěžit za rovných podmínek a zároveň chránit své zdraví, jak jsme od vypuknutí této krize požadovali," uvedl předseda španělského olympijského výboru Alejandro Blanco.

"Odložení přijímáme s nesmírným smutkem, ale i s plným vědomím toho, že to je jediné rozhodnutí, které můžeme podpořit s ohledem na to, jak ničivý dopad má pandemie COVID-19 na naši zemi, komunity a rodiny," uvedl výkonný ředitel britské olympijské asociace Andy Andson. "Je čas přestat myslet na Tokio 2020 a být v bezpečí se svými blízkými," vzkázal sportovcům.

"Nynější rychlé a jasné rozhodnutí odložit olympijské a paralympijské hry je správný a obrovsky důležitý krok pro mezinárodní sport i celé světové společenství. Dává to celé populaci potvrzení, že i ve sportu se dělá maximum pro to, abychom dostali pandemii pod kontrolu, jak nejlépe a nejdříve to půjde," uvedl předseda německé konfederace olympijských sportů Alfons Hormann.