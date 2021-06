Olympiáda v Tokiu bude s fanoušky, do hledišť může až 10.000 Japonců

Tokio - Olympijské hry v Tokiu budou s domácími fanoušky. Stadiony a haly se budou moci zaplnit na padesát procent kapacity, přičemž maximem bude návštěva 10.000 lidí. Dnes to oznámili pořadatelé olympiády, která začne 23. července.

Při největší sportovní akci budou po dohodě organizátorů s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) stejná pravidla, jaká v Japonsku platí ode dneška po skončení nouzového stavu kvůli další vlně koronaviru. Na rozdíl například od Česka mohli i v nouzovém stavu na sportovní akce fanoušci, ale kapacita mohla být zaplněna z poloviny a strop byl na pěti tisících lidech. Nyní se maximální počet zvýšil na deset tisíc fanoušků.

Sportovci se tak zřejmě nemusejí obávat prázdných stadionů, které při vyšších počtech nově nakažených v Japonsku hrozily. Povolení fanoušků je ale zatím jen podmínečné. Pokud by se do 12. července epidemická situace v pořadatelské zemi znovu zhoršila a vynutila si obnovení nouzového stavu se zpřísněním opatření, mohli by pořadatelé vstup diváků na stadiony zakázat.

Kvůli pokračující pandemii, která si loni vynutila odložení OH, nesmějí na hry fanoušci ze zahraničí. Japonští zdravotní experti včetně hlavního vládního poradce v otázkách koronaviru Šigerua Omiho v pátek podpořili variantu bez diváků, kterou považují za nejméně riskantní. Povolení domácích fanoušků znamená zvýšený pohyb lidí po Japonsku, což by mohlo podle nich vést k opětovnému zrychlení šíření koronavirové infekce. Také čtyřicet procent japonských občanů bylo ve víkendovém průzkumu pro prázdné ochozy.

Pořadatelé a MOV se ale rozhodli jinak. Na olympijských hrách budou platit velmi přísná opatření. K bezpečnosti by měly přispět časté testy a minimalizace kontaktů mezi účastníky, z nichž by měla být většina očkovaná proti koronaviru. Olympijská bublina bude oddělená od japonské veřejnosti. Japonci, kteří se v jakékoliv roli zapojí do olympijského dění, dostávají očkování mimo běžnou očkovací kampaň. Ta v Japonsku postupuje pomaleji než v jiných vyspělých zemích.