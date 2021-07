Olympiáda v Tokiu bude po zpřísnění koronavirových opatření bez diváků

Šéfka organizačního výboru olympijských her v Tokiu Seiko Hašimotová (vlevo) a předsed MOV Thomas Bach na obrazovce 8. července 2021.

Šéfka organizačního výboru olympijských her v Tokiu Seiko Hašimotová (vlevo) a předsed MOV Thomas Bach na obrazovce 8. července 2021. ČTK/AP/Behrouz Mehri

Tokio - Olympijské hry se po obnovení nouzového stavu kvůli koronaviru v Tokiu uskuteční bez diváků. Oznámili to zástupci organizačního výboru po dnešním jednání s vedením Mezinárodního olympijského výboru. Hry začnou 23. července.

Japonská vláda dnes v Tokiu po několika týdnech uvolnění znovu zavedla kvůli stoupajícímu počtu nakažených nouzový stav. Platit by měl do 22. srpna, olympijské hry skončí 8. srpna. "Neměli jsme jinou možnost," řekla předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová k rozhodnutí o pořádání olympijských her před prázdnými tribunami.

Dosavadní plány počítaly s tím, že se na olympijské hry nedostanou žádní fanoušci ze zahraničí. Domácí diváci měli stadiony a haly zaplnit až na padesát procent kapacity, přičemž maximum bylo stanoveno na 10.000 lidí.