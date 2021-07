Olympiáda v kolébce juda bude pro Krpálka výjimečná

Praha - Olympijské hry v kolébce juda budou pro Lukáše Krpálka výjimečné podobně jako mistrovství světa v roce 2019, které v nejtěžší váhové kategorii právě v Japonsku ovládl. Jen lituje, že tentokrát bude chybět japonské publikum. V cestě za zopakováním zlaté medaile z Ria de Janeiro mu může hned na začátku stát velká překážka, desetinásobný mistr světa Teddy Riner.

Hvězdný Francouz, který vyhrál poslední dvě olympiády a dlouho byl neporažený, se v posledních letech účastnil jen minima turnajů, takže nebude mezi nasazenými. Krpálek se s ním po přestupu mezi nejtěžší judisty utkal dvakrát a pokaždé vyrovnaný zápas prohrál. Dvaatřicetiletého Francouze se ale neobává. "Vždycky jsem říkal, že pokud člověk chce vyhrát, musí porazit každého. Jestli se s ním člověk má utkat v začátcích nebo později, o tom rozhodne los. Kdybych ho měl dostat v začátcích, bude to pro mě obrovská motivace, půjdu do toho po hlavě a budu ho chtít porazit," řekl dnes novinářům.

Český tým se bude připravovat podobně jako před dvěma lety před mistrovstvím světa. Závěrečný kemp absolvuje v hale Kodokan, kde judo začínalo, a olympijský turnaj se stejně jako MS odehraje v Budokanu. To jsou místa s výjimečnou judistickou tradicí. "Hodně to na člověka dýchne. Musím říct, že být tam při mistrovství světa, trénovat na tom Kodokanu, následně se jít podívat do Budokanu, pro mě to bylo něco nádherného. Rozhodně to pro mě bylo nejhezčí mistrovství světa, na kterém jsem mohl startovat. Stejně to bude určitě i s olympiádou," uvedl Krpálek.

Podobné pocity prožívají i další judisté. "Že olympiáda proběhne v zemi, kde judo vzniklo, má pro nás judisty obrovskou váhu. Všichni říkali, že kdokoliv vybojuje jakoukoliv medaili, tak to bude ta nejcennější medaile," doplnil český reprezentant.

Přípravu české reprezentaci komplikovala opatření proti koronaviru. Dlouho předem padlo předolympijské soustředění na japonské univerzitě v Bepu, protože se olympionici nesmějí setkávat s běžnou japonskou populací. Nevyšly ani kempy v Uzbekistánu a Mongolsku. Češi tak využili akcí evropské federace v Chorvatsku a na Slovensku. "Sice tam byla spousta změn, ale důležité bylo, že jsme někam odcestovali a tu přípravu odmakali," komentoval peripetie Krpálek, který v dubnu získal bronz na mistrovství Evropy.

Na minulé olympiádě nesl českou vlajku při slavnostním zahájení. "V Riu jsem celkově zahájením strávil asi osm hodin. To nebylo nic příjemného, ale měl jsem to s větším odstupem od svého závodu. Měl jsem tam asi týden a byl čas se dát zase do kupy. Rozhodně stojí za to všechno tohle absolvovat," vzpomínal. Nyní by roli vlajkonoše přál Tomáši Satoranskému, který jako kapitán dovedl české basketbalisty na olympijské hry. "Myslím, že je to na nás sportovcích. Já mu určitě svůj hlas dám, rozhodně by si to zasloužil za to, co odvedli, když bojovali o postup v Kanadě," dodal třicetiletý judista.