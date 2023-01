Olomoučtí vědci vytvořili technologii, která pomůže určit autora textu

Olomouc - Vědci z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli technologii, která dokáže pomocí rozboru textu určit jeho autora, jeho psychické rozpoložení či sociální prostředí. Při svém výzkumu analyzovali frekvenci slov v textech spisovatelů, politiků i vrahů a získané poznatky využili při tvorbě postupu pro profilování osob. Technologii lze využít v přizpůsobení internetového obsahu konkrétnímu uživateli, reklamě, personalistice, psychologii, kriminalistice i v oblasti bezpečnosti státu. Novinku už eviduje patentový úřad Spojených států, řekl dnes novinářům Dan Faltýnek z katedry obecné lingvistiky FF UP.

Odborníci z katedry obecné lingvistiky FF UP se frekvenčními analýzami textu zabývají už několik let, metoda se používá například při určení autorství psaného slova. Dosud se vědci zaměřovali na slova s vyšší frekvencí výskytu, autoři nové metody zvolili odlišný postup. "S kolegy jsme zjistili, že podle nízko frekventovaných, ale pravidelně rozmístěných, opakujících se slov lze autora poznat také. A co víc, ještě s vyšší mírou jistoty. Už několik let se tedy zaměřujeme na opačné spektrum, na zvláštní skupinu slov v dané slovní zásobě konkrétního člověka," uvedl Faltýnek.

Metoda je podle lingvistky Martiny Benešové založena na tom, že odborníci v textu hledají jakýsi slovní otisk, který lze použít při analýze a určení autora textu. Například z rozboru mnoha textů Václava Havla vyplynulo, že kladl důraz na slovo "konečně". "Postupem času jsme vyvinuli technologii, která nám umožňuje najít nízkofrekventovaná klíčová slova, která jsou společně s důrazem na postoj řečníka k určitému tématu otiskem autora," podotkl Faltýnek.

Objev je podle něj převratný, neboť dosavadní metody takto vysokou jistotu autorství textu nepřinášely. Olomouckým vědcům nyní díky nové technologii stačí analyzovat pouze 200 až 500 slov, aby mohli s určitou mírou přesnosti dokázat autorství. Pokud mají k dispozici přibližně 1500 slov, tak jsou schopni autorství zaručit s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti. Dříve si byli jisti až po analýze 6000 slov.

Nová technologie podle Benešové dokáže extrahovat profil lidí. Opakování určitých slov může poukázat na psychických stav člověka nebo jeho sociální prostředí. Vědce například šokovaly výsledky analýzy manifestu amerického vraha, ze které vyplynul jeho motiv i místo následného násilného činu.

Novou technologii lze využít v personalistice, on-line psychoterapii, soudnictví nebo při komunikaci s ohroženými skupinami. Své místo najde také v personalizované reklamě i v boji proti extremismu, terorismu či dezinformacím. Lze ji využít i na obranu proti personalizaci člověka na internetu. "Nejjednodušší variantou využití naší technologie bude v dohledné době aplikace, která lidem umožní dozvědět se něco o sobě a pomůže jim v seberozvoji," řekla Benešová.

Dalším současným trendem je využití umělé inteligence pro automatické psaní textů. "Na textové technologie umělé inteligence nyní začíná spoléhat více a více lidí, příkladem aktuální technologie je ChatGPT, od které uživatelé očekávají, že napíše lepší texty a v kratším čase. Například i Google ale upozornil, že takto vygenerované texty umí detekovat a bude za to penalizovat," uvedl ředitel společnosti Mailkit Jakub Olexa.