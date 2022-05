Olomoučtí studenti si zvolili svůj královský pár, tanečníky ze StarDance

Olomouc - Olomouc má svůj první královský pár, místní vysokoškolští studenti si na svém majálesu zvolili za krále a královnu hvězdy spojené s taneční televizní show StarDance - Jana Tománka a Kristýnu Coufalovou. Korunu i žezlo převzali dnes na balkonu olomoucké radnice za přítomnosti předchozích panovníků, fotografa Jindřicha Štreita, prvního polistopadového olomouckého rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba a herečky Ivany Plíhalové. Jejich korunovaci předcházel tradiční alegorický průvod studentů, jeho letošní podobu však nepříznivě ovlivnilo deštivé počasí.

Do korunovačního ceremoniálu se zapojila i řada kolemjdoucích, kteří od studentů obdrželi foukačky a pestrobarevné čepičky. Tománek si z balkonu pochvaloval, že se cítí jako opravdový král. "Když jsem se ocitl v roce 2007 poprvé v televizi, volal jsem mamince, vidíš to, kam mě až ty nohy donesly. V roce 2010, když jsem hrál benefiční fotbalový zápas před tisíci diváky, jsem volal tatínkovi, vidíš to, kam mě až ty nohy donesly. A dnes odpoledne zavolám mamince a tatínkovi, vidíš to, kam mě ty nohy donesly, jsem králem města Olomouce," řekl Tománek.

Společně s první vítězkou televizní taneční soutěže StarDance a olomouckou rodačkou Kristýnou Coufalovovou jej po korunovaci odvezl zpět za studenty na nádvoří Zbrojnice kabriolet Mercedes-Benz z?roku 1933. Nový královský pár odpoledne povede pro zájemce hodinový taneční workshop.

Poslední právoplatnou královnou majálesu se před pandemií koronaviru v roce 2019 stala herečka a zpěvačka Erika Stárková. V předchozích letech se do královského pláště oblékli například Marek Eben, David Koller či Jaromír Švejdík.

Dvoudenní studentský svátek, který začal v Olomouci v úterý, má na programu dohromady pět desítek akcí včetně koncertů, divadelních představení, výstav i workshopů. Přehlídka, která se dva roky nekonala kvůli pandemii covidu-19, letos slaví desáté výročí. V úterý přehlídku otevřely akce na parkánu Uměleckého centra Univerzity Palackého a v Jazz Tibet Clubu. V dnešním programu se mohou ještě studenti i návštěvníci majálesu těšit na koncert kapely Circus Brothers a česko-amerického projektu N.O.H.A. Mezi hudebními hosty nechybí ani držitel Českého slavíka v kategorii Objev roku Michal Horák nebo čerstvá držitelka Ceny Anděl, zpěvačka Annabelle.

Olomoucký majáles se v současné podobě koná od roku 2009, kdy se univerzita vrátila k formátu studentské nekomerční a nízkoprahové akce. Majáles připravují studenti. Zároveň jde o největší přehlídku neziskového sektoru v regionu.