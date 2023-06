Olomoucký vrchní státní zástupce Daňhel rezignoval, skončí k 31. červenci

"Řídil jsem úřad dostatečně dlouho, problém s řízením poboček vůbec žádný nebyl. V justiční soustavě existují pobočky i u jiných státních zastupitelství, dokonce i u soudů v řadě krajů. A nezaznívá odnikud, že by byl nějaký problém s jejich řízením. Může to být individuální názor nebo individuální schopnosti toho konkrétního vedoucího státního zástupce nebo předsedy soudu, ale určitě to není tak, že by se úřady s pobočkami nedaly řídit," řekl dnes ČTK bývalý olomoucký vrchní státní zástupce Ištvan.

Žalobce, který dnes působí na Nejvyšším státním zastupitelství, byl v době své funkce olomouckého vrchního žalobce zastáncem zřízení poboček v Brně i v Ostravě. Poukazuje na to, že takto fungují i jinde. "Nikdy jsem nezaznamenal od předsedů soudů nebo vedoucích státních zástupců, že by to bylo neefektivní," doplnil Ištvan. "Dělat vedoucího státního zástupce je těžké, dělat vrchního státního zástupce je dvojnásob těžké. To není lehká pozice," doplnil Ištvan. Dodal, že o důvodech rezignace jeho nástupce nechce spekulovat.

Údajnou neefektivnost řízení úřadu kvůli pobočkám na VSZ v Olomouci odmítá i ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petr Šereda. "Celkem 12 let dělám ředitele odboru a za celou dobu jsem neměl s jeho řízením a tedy i s řízením poboček nejmenší problém. Neumím si představit, že by tento odbor bez těch poboček mohl fungovat," řekl dnes ČTK státní zástupce Šereda. Podotkl, že jde podle něj o zástupný problém. "Rezignací jsem překvapen, nebyl jsem o ní ani náznakem dopředu informován," doplnil Šereda. Odmítl také, že by na úřadě panovaly nějaké osobní problémy.