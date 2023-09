Olomoucký soud vynese rozsudek v údajné korupční kauze Vidkun 20. října

Olomouc - Olomoucký krajský soud vynese rozsudek v kauze Vidkun 20. října, řekl dnes soudce Martin Lýsek. Během dnešního jednání stihl soud všechny závěrečné řeči, plánované středeční jednání tak odpadá. Žalobce dnes navrhl obžalovaným přísnější právní kvalifikaci. U bývalého krajského policejního náměstka Karla Kadlece žádá, aby ho soud potrestal i za přijetí úplatku, kde je sazba pět až 12 let vězení. Nesouhlasí ani se zproštěním u pěti z devíti trestních kauz, o němž rozhodl krajský soud v prvním rozsudku. Obhájci Kadlece, vlivného podnikatele Ivana Kyselého i bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) vinu svých klientů znovu popřeli. Soud žádají o zproštění.

Trojici krajský soud původně potrestal podmíněnými a peněžitými tresty, kauzu mu však vrátil olomoucký vrchní soud s tím, že rozhodnutí bylo předčasné. "Nejvýznamnější zpřísnění návrhu trestu přichází v úvahu u obžalovaného Kadlece. Pokud soud vyhodnotí situaci a obžalovaného uzná vinným i z přijetí úplatku, nezbývá než jej odsoudit k nepodmíněnému trestu na samé spodní hranici ve výši pěti let do věznice s ostrahou," uvedl žalobce Miroslav Stoklásek.

Kadlec byl původně odsouzen za zneužití pravomocí. Podnikatele Kyselého, kterému podle obžaloby informace ze spisů z devíti trestních kauz Kadlec pravidelně vynášel, soud původně potrestal za účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Podle žalobce podnikatel policistu instruoval, jak má v kauzách postupovat, na místě je proto podle něj právní kvalifikace v podobě organizátorství nebo návod k trestnému činu zneužití pravomoci veřejné osoby.

Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby. Obhájce Kyselého uvedl, že přísnější kvalifikace nemá oporu v důkazech, stejně tak ani to, že by jeho klient někoho instruoval a vyžadoval informace z kauz v trestním řízení. Kadlec dnes u krajského soudu zopakoval, že nešlo o vynášení informací z trestních spisů, ale o jeho operativní činnost. "Byly to informace, které nemohly zhatit trestní řízení nebo byly mediálně známé či dostupné," uvedl Kadlec. Soudu předložil i posudek z fonetiky, který má dosvědčit, že informace z odposlechů jsou vytržené z kontextu.

U soudu se dnes Kadlece zastal v roli svědka i bývalý šéf hospodářské kriminální služby Radek Petrůj, který byl již pravomocně zproštěn obžaloby. Kadlece podle něj nadřízení dlouhodobě služebně výborně hodnotili a s tehdejším policejním ředitelem Liborem Krejčiříkem měl až nadstandardní vztahy. Krejčiřík krajskou policii vedl v letech 2014 a 2015, po začátku kauzy Vidkun nabídl funkci a odešel na post náměstka. "Nesetkal jsem se s tím, že by informace od pana Kadlece ovlivňovaly trestní řízení," uvedl Petrůj.

Zproštění žádá i obhájce bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který podle obžaloby nabídl Kadlecovi úplatek za informace v případu stavby jezdeckého areálu v Lazcích, která byla prověřována kvůli možnému dotačnímu podvodu. "Celá otázka posouzení viny mého klienta spočívá v posouzení jednoho rozhovoru v hospodě. Tomuto rozhovoru nic závadného nepředcházelo ani na něj nic nenavazovalo," uvedl obhájce Petr Konečný. Podle žalobce naopak Kadlec dlouhodobě pravidelně sděloval informace z trestních řízení, a to zejména podnikateli Kyselému, ale i tehdejšímu hejtmanovi Rozbořilovi. "Motivem pana Kadlece bylo udržet se ve své funkci, posílit své postavení. Kadlec neměl žádnou kontrolu nad tím, jak bude s jeho informacemi dál nakládáno," dodal žalobce.

Kauza začala 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval v Praze a Olomouckém kraji. Soudy se případem zabývají od roku 2020. Jeden z hlavních aktérů, podnikatel Kyselý, se jednání nikdy nezúčastnil, omlouval se vždy ze zdravotních důvodů. Nepřišel ani dnes.