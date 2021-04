Olomoucký sochař Dostál dokončuje v Dubaji obří plastiku pro pavilon Expo

Olomouc - Téměř deset metrů vysoká obří skulptura s názvem Mrak vytvořená z devíti kilometrů nerezových trubek bude letos ozdobou českého pavilonu Expo 2020 v Dubaji. Plastiku, jejíž 3D model vytvořili architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl, ztvárnil v reálné podobě na místě olomoucký sochař Jan Dostál. Tři měsíce ji za pomoci kolegů svařoval, ohýbal, proplétal a zvedal za pomocí jeřábu, zápolit přitom musel i s vedrem v Dubaji. Exponát je pro výstavu Expo 2020, která má začít s ročním zpožděním letos v říjnu, téměř dokončen. Chybí ještě v interiéru zavěsit sklo, řekl dnes ČTK sochař.

Plastika Mrak je podle tvůrců metaforou systému S.A.W.E.R vyrábějícího vodu ze vzduchu s využitím solární energie, která je jádrem národní expozice. "Plastika ztvárňuje organickou strukturu, která prorůstá vnitřkem pavilonu skrz na skrz. Jednotlivé trubky plastiky tak procházejí přes fasádu. V místnosti uvnitř pavilonu se nachází hlavní exponát - pramen, ztvárněný fontánou, kterou bude protékat voda a znázorňovat, jak vzniká voda z tohoto systému. Jako žíly se poté rozbíhá do dvou výstavních galerií v prvním patře," popsal Jan Dostál.

Plastika se bude návštěvníkům linout nad hlavu ve výšce devíti až deseti metrů, na šířku zabírá zhruba 26 metrů. "Vytvořena je z devíti kilometrů nerezových trubek. Vzhledem k tomu, že se v takových délkách ani nevyrábějí, museli jsme je v prosinci v olomouckém ateliéru svařovat z šesti na 12 metrů, poté jsme je naložili na lodní kontejnery. Jeden kontejner do Dubaje putoval s trubkami, druhý převážel věci do interiéru a v třetím jela do Dubaje celá má dílna," popsal sochař. V Dubaji dílo dával dohromady a svařoval ve svářečském oblečení při teplotách 30 až 38 stupňů Celsia. "Po návratu do Česka jsem zjistil, že slunce tady jen svítí, ale vůbec proti tomu dubajskému nehřeje. Bylo to náročné," uvedl Dostál.

Plastiku složenou z trubek o profilu od 1,5 do šesti centimetrů považuje její tvůrce za unikátní především v tom, že vznikala intuitivně. "Zadaných jsem měl 40 procent trubek a zbytek jsem přidával již na místě podle toho, kam mne to vedlo a kde jsem to chtěl zahustit. S architekty jsme to i lehce v průběhu vzniku měnili, spolupráce byla úžasná. Ten pocit je daleko živější, než když jede člověk jen podle výkresů," dodal sochař.

Osmadvacetiletý sochař Jan Dostál žije a tvoří v Olomouci, kde se zájemci mohou setkat s jeho díly i ve veřejném prostoru. Například Smetanovy sady momentálně zdobí jeho téměř 12 metrů vysoké dílo s názvem Stvůra. Před třemi lety Dostál ozdobil i Horní náměstí svou kruhovou sochou Rounded. Populární je i jeho Vetřelec na střeše domu v Šemberově ulici.