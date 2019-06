Olomoucký kraj zasáhly bouřky, hasiči mají přes 120 výjezdů

Šumperk - V Tvorovicích na Prostějovsku přívalové deště ve čtvrtek večer zaplavily dolní část obce. Voda a bláto z polí zatopila podle starosty obce Jiřího Petrovského sklepy, průjezdy i obytné prostory zhruba desítky domů. Hasiči zasahují kvůli bouřkám doprovázenými silnými dešti po celém Olomouckém kraji, nejvíce výjezdů je na Šumpersku, ale zasahují i na Prostějovsku, Olomoucku či Přerovsku. Na kontě mají již více než 120 zásahů, řekl ČTK před 22:00 mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Průtrž podle starosty Tvorovic zasáhla obec kolem 19:00 a po malé přestávce začalo vydatně pršet znovu. "Máme poměrně velké problémy v obci, máme zaplavenou dolní část. Jsou zde zásahové jednotky dobrovolných hasičů. Stále tady ještě hodně prší, zrovna se brodím k šedesátihektarovému poli s řepou. Tam se nám to vše sbírá a teče nám to všechno do dědiny," řekl ČTK kolem 22:00 starosta Tvorovic.

Voda s blátem zasáhla zhruba deset domů, obci pomáhají dobrovolní hasiči z okolí. Čerpají především vodu z domů. "Na chodníkách a na silnicích mám až deset centimetrů ornice, z polí sem letěla voda a bláto, je toho plná dědina a plná kanalizace. V postižených domech se to týká především sklepů, průjezdů, ale i obytných prostor," doplnil starosta.

Hasiči podle mluvčího mají přes 120 zásahů a přibývají další. Převážná část je zaměstnává na Šumpersku, kde řeší zatopené sklepy i rozlité menší toky. Zasahovali také na řadě míst Prostějovska, kde především čerpali vodu, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Bouřka se poté přesunula na Přerovsko, i tam ji doprovázel silný déšť.

V Šumperku hasiči zasahovali na několika místech, například v Bludovské ulici protékala voda střechou paneláku, na ulici dr. E.Beneše vytékala voda z kanalizace a octila se i ve sklepě domu. U Zábřehu zase hasiči odstraňovali spadlý strom přes cestu. Zasahovali také v Rapotíně, Rudě nad Moravou, Bludově nebo v Sudkově, kde se rozlily menší toky. V Novém Malíně pomáhali obyvatelům, kterým tekla voda do domu.

Vodu později začali čerpat také na Prostějovsku, vyráželi například do Klenovic na Hané nebo do Doloplaz na Olomoucku. Ve Víceměřicích na Prostějovsku hasiči čerpali vodu i z vlastních prostor; natekla jim do hasičské zbrojnice.

Bouřky komplikují provoz i na železnici, podle webu Českých drah přerušil strom spadlý do kolejiště provoz vlaků mezi Kojetínem na Přerovsku a Chropyní na Kroměřížsku. Dráhy předpokládají obnovení provozu ve 22:20.

Na deseti ze 155 stanic fungujících alespoň 30 let ve čtvrtek padly teplotní rekordy pro 13. červen. Většinou šlo o Moravskoslezský a Zlínský kraj. Nejtepleji bylo v Lučině u Frýdku-Místku, 33,5 stupně Celsia. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nové maximum má například také stanice v Ostravě - Porubě, kde bylo 33,2 stupně. V Mošnově naměřili 32,7 stupně Celsia, v Jablunkově o desetinu méně.

Teplé počasí tak zasáhlo především východ země. Také v pátek platí výstraha před vysokými teplotami v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském. V sobotu pak meteorologové očekávají, že na většině území ČR mohou teploty přesáhnout 31 stupňů.