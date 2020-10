Olomoucký kraj a Vysočina mají koalice, Pardubický kraj hejtmana

Pardubice/Olomouc/Jihlava - Zástupci Pirátů, STAN, Spojenců a ODS dnes podepsali koaliční smlouvu pro Olomoucký kraj. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu má koalice 32 hlasů. Vítězné ANO zůstane s SPD v opozici. V kraji Vysočina podepsalo pět uskupení koaliční smlouvu bez vítězného hnutí ANO. Hejtman bude z ODS. Koalice bude mít 32 hlasů v zastupitelstvu. Hejtmanem Pardubického kraje byl potřetí za sebou zvolen Martin Netolický (ČSSD). Kandidoval za uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj.

Strany v Olomouckém kraji podepsaly koaliční smlouvu

Zástupci Pirátů, STAN, Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj a ODS dnes před budovou hejtmanství v Olomouci podepsali koaliční smlouvu pro Olomoucký kraj. Nová krajská rada musí vyřešit především nepříznivé dopady pandemie koronaviru na rozpočet i chod kraje. Novinářům to po podpisu smlouvy řekl kandidát na prvního hejtmanova náměstka Ivo Slavotínek (Spojenci). Ustavující zastupitelstvo, které zvolí vedení kraje, je svoláno na pátek. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu má koalice 32 hlasů. Vítězné ANO zůstane s SPD v opozici.

Nové zastupitelstvo se podle Slavotínka sejde ve velmi složité situaci, kterou zavinila pandemie koronaviru. "Je zřejmé, že propad daňových příjmů bude realitou minimálně příštích měsíců, ne-li roků. My se s tím budeme muset vypořádat," řekl Slavotínek. Upozornil, že hejtmanství bude muset i při propadu příjmů zabezpečit základní služby na odpovídající úrovni a také hledat finanční zdroje na investice pro další rozvoj kraje.

Nynější hejtmanův náměstek Jiří Zemánek (ČSSD) v září zastupitelům řekl, že letošní příjmy kraje budou kvůli propadu daňových příjmů o 900 milionů korun nižší. Zastupitelstvo proto v září schválilo smlouvu o revolvingovém úvěru až 500 milionů korun. Ekonomiku negativně ovlivňuje prudký nárůst nákaz covidem-19, kvůli kterému lze očekávat další pokles daňových příjmů.

"Přebíráme kraj v nelehké době koronavirové pandemie, vysokého zadlužení a očekávaných dalších ekonomických důsledků krize. Také proto jsme se rozhodli snížit počet náměstků ze sedmi na čtyři," řekl lídr Pirátů a STAN a kandidát na hejtmana Josef Suchánek. Nad dalšími ekonomickými dopady epidemie podle kandidáta na náměstka hejtmana Michala Záchy (ODS) visí velký otazník, už nyní je ovšem třeba počítat s krizí. "My do toho ale jdeme s velkou odpovědností a věřím, že se s tím popereme a kraj udržíme v provozuschopném stavu," uvedl.

Epidemie koronaviru zkomplikovala i povolební jednání. Suchánek minulý týden oznámil pozitivní test na koronavirus. Stejně je na tom i nynější hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Zástupci koalice se podle Slavotínka ještě musí poradit o způsobu organizace ustavujícího zastupitelstva kraje.

Část krajských zastupitelů se pátečního jednání zřejmě zúčastní na dálku pomocí internetového připojení a zbytek usedne za přísných hygienických podmínek v sále. Slavotínek upozornil, že v následujících dnech se pravidla ještě můžou změnit. "Pokud někdo řekne, že veškerá taková jednání se v tuto chvíli prostě znemožňují, tak bude nutné jednání odložit na dobu, kdy bude moci proběhnout," dodal.

Koalice Pirátů a STAN podle uzavřené koaliční smlouvy obsadí v jedenáctičlenné krajské radě stejně jako Spojenci - Koalice pro Olomoucký čtyři křesla. Na ODS připadnou tři místa. V předchozích čtyřech letech v Olomouckém kraji vládlo vítězné hnutí ANO společně s ČSSD a ODS. ČSSD se letos do zastupitelstva nedostala.

V Kraji Vysočina podepsalo pět uskupení koaliční smlouvu

V Kraji Vysočina dnes podepsalo uskupení ODS se Starosty pro občany, Piráti, KDU-ČSL, ČSSD a Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK ED) koaliční smlouvu bez vítěze krajských voleb, hnutí ANO. Hejtmanem bude Vítězslav Schrek z ODS, který byl lídrem společné kandidátní listiny ODS a Starostů pro občany. Koalice bude mít většinu 32 hlasů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.

Programové prohlášení by chtěla koalice podle Schreka předložit nejpozději tři měsíce po ustavujícím zastupitelstvu. "V tuto chvíli to nechci slíbit úplně na 100 procent, protože před námi opravdu můžou být věci, které budou možná důležitější," řekl Schrek. Za ODS a Starosty pro občany by měla být součástí programového prohlášení podpora obcí a komunikace s obcemi. I proto jsme byli v koalici se Starosty pro občany," řekl Schrek.

V devítičlenné krajské radě budou mít čtyři strany dva zástupce. Jen ČSSD obsadí pouze funkci náměstka pro zdravotnictví. Bude jím Vladimír Novotný, kterým je i nyní. Sociální demokraté budou mít navíc uvolněného zastupitele Martina Hyského, který se bude věnovat projektu Veřejná doprava Vysočiny, adaptaci na klimatické změny, do níž patří například řešení sucha nebo kůrovcové kalamity.

Za Českou pirátskou stranu usedne v radě budoucí náměstkyně Hana Hajnová, která bude mít na starost místní rozvoj, a Jan Břížďala, jenž se jako radní bude věnovat školství a informačním technologiím. Podle Hajnové budou Piráti stavět na zlepšení komunikace s obcemi, chtějí větší krajskou podporu pro místní spolky a ve školství prosadit užší součinnost škol bez ohledu na zřizovatele.

Piráti uspěli v krajských volbách na Vysočině poprvé. Podle Hajnové to ale automaticky neznamená, že by měli horší pozici než koaliční partneři. "Ačkoli jsme nováčky, situace nebude lehká pro nikoho, pro žádného z koaličních partnerů. Čeká nás velká spousta práce a velká míra nejistoty, se kterou se musíme nějakým způsobem popasovat všichni. To, že budeme pod drobnohledem, přikládám spíš aktuální koronavirové situaci," řekla.

Za Starosty pro Vysočinu bude v krajské radě Lukáš Vlček, bude náměstkem pro zemědělství, cestovní ruch bude v rukou Romana Fabeše. Lidovci vyslali do rady Miroslava Houška, který bude náměstkem pro ekonomiku, dopravu a silniční hospodářství. Radním pro sociální věci bude Jan Tourek. Lidovci se do krajského vedení vracejí na Vysočině po 12 letech. Podle Houšky je to velký úspěch. "Největším úkolem bude dát dohromady finance pro příští rok, protože jak vidíme, situace v ekonomice není snadná," řekl Houška.

Z povolebních jednání vypadlo jen vítězné ANO, které v krajských volbách získalo deset mandátů, a KSČM, jež se jako sedmá v pořadí dostala do zastupitelstva se třemi mandáty. Dalších pět subjektů, které v krajských volbách uspělo, se 6. října dohodlo na povolební spolupráci.

Ustavující zastupitelstvo mělo být 29. října. Je ale odložené, protože volby na Vysočině bude přezkoumávat krajský soud. Stížnost na neplatnost voleb podalo neúspěšné uskupení Pro TOP Vysočinu. K zisku mandátů mu chyběl jediný hlas. Požaduje přepočet volebních lístků asi ve 20 obcích.

Hejtmanem Pardubického kraje se potřetí stal Martin Netolický

Hejtmanem Pardubického kraje byl dnes už potřetí za sebou zvolen Martin Netolický (ČSSD)). Kandidoval za uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj. Získal 27 hlasů z 45, šest volebních lístků bylo neplatných, 12 prázdných. Protikandidáta Netolický neměl.

Zastupitelé v tajném hlasován zvolili i náměstky hejtmana. Stali se jimi Michal Kortyš (ODS), Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj) a Michaela Matoušková (STAN). Kortyš a Línek byli náměstky již v předchozím volebním období.

Kortyš bude řídit resort dopravy, Línek investice a kulturu. Matoušková bude mít na starosti zdravotnictví. Opozice Kortyšovi vytýkala, že zároveň zastává funkci senátora a radního Litomyšle a že se nemůže jednotlivým postům stoprocentně věnovat. Kortyš se odkázal na to, že takto pracoval již v minulém volebním období a funkce zvládal. Zastal se jej i hetman.

Funkce nově získali Alexandr Krejčíř (ODS), který bude mít na starosti majetek, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch. Radním pro školství bude starosta Heřmanova Městce Josef Kozel (3PK), radním pro životní prostředí, zemědělství a venkov starosta Hlinska Miroslav Krčil (3PK). Dosavadní radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS) bude mít na starosti regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Opoziční Piráti naznačovali nedostatek zkušeností se školstvím u Kozla, který se profesně věnoval hlavně počítačům a sportu. Radní se ohradil, že jako každý prošel mateřskou, základní a střední školou. Podobně zpochybňovalo hnutí ANO kvalifikaci Krčila pro životní prostředí a zemědělství. Opozice tak plní svá slova, že chce být důsledná a důrazná.

Netolický ve své předvolební řeči připustil, že už může být ve funkci "trochu okoukaný". Chce se soustředit na to, aby bránil snahám o centralizaci ze strany státu, důraz kladl i na uvážlivé nakládání s krajským rozpočtem.

Zastupitelé dnes schválili, že kromě hejtmana budou ve vedení kraje tři náměstci a dalších pět radních. Opozice se snažila toto rozvržení změnit. Piráti navrhli z devíti členů rady vedle hejtmana jen dva náměstky, ANO chtělo z důvodu úspor jen sedm uvolněných členů vedení kraje, z toho kromě hejtmana tři náměstky a tři radní. Většinu žádný protinávrh nezískal.

Netolický se dnes také omluvil 11 zastupitelům hnutí ANO, že před časem uvedl, že hnutí ANO pro něj není a nebude demokratickým partnerem na rozdíl od Pirátů. Vedla jej k tomu podle něj zkušenost, kdy část hejtmanů za ANO dávala přednost celostátním zájmům nad zájmy krajů. "Někteří salutují, jak někdo chce. Věřím ale všem zastupitelům za hnutí ANO, že tomu tak není a nebude," řekl Netolický.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty z 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici. Druhá skončila 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, stejně jako třetí ODS s TOP 09 má osm zastupitelů. Čtvrtá Koalice pro Pardubický kraj má sedm mandátů. Pátí skončili Piráti se sedmi mandáty, šestí byli STAN se čtyřmi zastupiteli.