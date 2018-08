Olomouc - Děkovnou bohoslužbou v olomoucké katedrále svatého Václava se chystá tuto sobotu oslavit své sedmdesátiny olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V pořadí devětašedesátý biskup a 14. arcibiskup na Metodějově stolci v Olomouci oslaví životní jubileum ve středu. V plánu má v nadcházejících dnech řadu věcí, těší se například na otevření prvního církevního učiliště v diecézi.

"Nemám zájem slavit, ale zájem mají druzí, tak to bude příležitost ke společnému setkání a mému poděkování Bohu i mnoha spolupracovníkům při děkovné bohoslužbě v sobotu 1. září. Po mši svaté bude v okolí katedrály malé občerstvení a příležitost k setkání," řekl v rozhovoru pro ČTK arcibiskup. Místo starostí s přípravou darů nabízí věřícím možnost přispět během bohoslužby do kasičky. "Kdo chce, může přispět na pomoc křesťanům na Blízkém východě k jejich repatriaci," doplnil Jan Graubner.

Olomouckého arcibiskupa letos čeká ještě řada věcí, například otevření církevního učiliště v Kroměříži, kam první studenti nastoupí v pondělí 3. září. "Je to první církevní učňovka v diecézi, dříve na to nebyly podmínky. Dlouho jsem na to myslel, zkoušel to a teprve letos se to podařilo," doplnil arcibiskup. V listopadu arcibiskupství chystá k výročí charity celostátní konferenci s mezinárodní účastí.

Nejvíce však myslí na podporu rodiny jako instituce. "Bez vyšší porodnosti a dobré výchovy dětí ve stabilních rodinách nemá stárnoucí společnost budoucnost. To podstatné totiž nevyřeší ani vyšší platy ani cizí pracovníci," míní arcibiskup. Proto zřídil řadu center pro rodinu, která pomáhají snoubencům s přípravou na manželství a rodinám s rozvíjením vztahů.

Za šestadvacet let ve funkci arcibiskupa se Jan Graubner zasloužil například o rozšíření velehradských poutí o svátku křesťanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Na Dny lidí dobré vůle míří na Velehrad každoročně tisíce lidí. Jako předseda Komise ČBK pro Charitu, který za Charitu odpovídá od roku 1991, je podepsán také pod založením celorepublikové Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí. V České republice obnovil Rytířský řád Božího hrobu. "Z těch věcí mám radost, že se to podařilo, stejně tak mám radost z rozvoje charity nebo ze služby církevních škol, kterých je již řada," doplnil Graubner.