Úvodní zápas 2. předkola volejbalové Ligy mistryň: VK UP Olomouc - Volei Alba Blaj z Rumunska 24. října 2018 v Olomouci. Hráčky hostujícího celku Alba Blaj. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Volejbalistky Olomouce prohrály úvodní domácí duel 2. předkola Ligy mistryň s loňským finalistou Albou Blaj 2:3 po setech 25:23, 16:25, 24:26, 27:25 a 13:15. Odveta se bude hrát na palubovce rumunského soupeře příští týden v úterý. Hanačky při návratu do prestižní soutěže po 23 letech vyhrály úvodní set, ale pak měl navrch soupeř. Ve čtvrté sadě si český vicemistr ještě po dvou odvrácených mečbolech vynutil tie-break, v něm už ale obrat nedokonal.

"Holky tam dnes nechaly maximum, co mohly, hrály s maximálním nasazením. Byla vidět touha a vůle zvítězit, bohužel se to v té úplné koncovce nepodařilo," řekl České televizi olomoucký trenér Jiří Teplý. V jeho týmu získala Martina Michalíková 18 bodů, se 17 ji následovaly Andrea Kossányiová s Gabrielou Orvošovou.

Lídr extraligy vstoupil do utkání nebojácně. Přišel sice až o čtyřbodové vedení a v koncovce prvního setu prohrával 20:23, ale pěti body za sebou skóre i díky podání Nikol Sokolové otočil a ujal se vedení.

Naproti tomu ve druhém setu Hanačky nevedly ani jednou a soupeř bez větších potíží srovnal. Ve vyrovnaném třetím setu oba týmy ztratily tříbodové vedení, ale v dramatické koncovce se k setbolům dostaly jen hostující hráčky a druhý využily.

V závěru čtvrté sady favorizovaný rumunský tým neproměnil dvě možnosti k ukončení zápasu, ale dočkal se v rozhodujícím tie-breaku. Olomouc v ní nepustil ani jednou do vedení, sice opět nevyužil dva mečboly, ale celkově pátý už ano a přiblížil se postupu do 3. předkola, z něhož teprve povede cesta do skupinové fáze. Vítěz tohoto dvojutkání narazí ve finále kvalifikace na lepší tým z utkání mezi Stuttgartem a nizozemským Sliedrechtem.

"V Rumunsku to bude trochu těžší. Tady máme domácí prostředí, které hodně pomáhá, a diváci nás dohnali k fantastickému výkonu. Otevřené je ale všechno. Tady jsme taky nebyli favoriti a nakonec jsme soupeře dost potrápili. Myslím, že to nečekali. A když zopakujeme podobný výkon, můžeme je potrápit i tam," konstatoval trenér Teplý.

2. předkolo volejbalové Ligy mistryň - úvodní zápas:

UP Olomouc - Alba Blaj (Rum.) 2:3 (23, -16, -24, 25, -13)

Rozhodčí: Sikanjic (Licht.), Bernaola (Šp.). Čas: 120 min. Diváci: 850.

Sestava a body Olomouce: Kubínová 5, Michalíková 18, Trnková 5, Orvošová 17, Kossányiová 17, Strušková 9, libero Kovářová - Sokolová 6, Dudová, Dedíková, Napolitano Šenková 2, Košická 2.

Nejvíce bodů Alby: Baciuová 25, Newcombeová 16, Ninkovičová a Lazarevičová po 13.