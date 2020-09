Olomoucké muzeum vystavuje navrácené unikáty

Vlastivědné muzeum v Olomouci představilo 11. září 2020 výstavu s názvem Návrat olomouckých unikátů. Na snímku je jeden z desetisvazkového souboru tzv. Pařížské polygloty. Soubor byl vytištěn mezi lety 1629 až 1645 v Paříži a do konce 18. století byl součástí premonstrátské knihovny kláštera Hradisko u Olomouce.

Vlastivědné muzeum v Olomouci představilo 11. září 2020 výstavu s názvem Návrat olomouckých unikátů. Na snímku je jeden z desetisvazkového souboru tzv. Pařížské polygloty. Soubor byl vytištěn mezi lety 1629 až 1645 v Paříži a do konce 18. století byl součástí premonstrátské knihovny kláštera Hradisko u Olomouce. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoučané mohu znovu na vlastní oči spatřit sedm z deseti unikátních svazků sedmijazyčného vydání bible, které v roce 1996 odcizil jeden z dělníků při rekonstrukci budovy olomoucké Vědecké knihovny. Do Olomouce se vrátily poté, co se objevily v aukční nabídce německého antikvariátu a knihovna je poté odkoupila zpět do svých sbírek. Ode dneška jsou k vidění na výstavě Vlastivědného muzea v Olomouci. Zdobí ji také unikátní Saltzerův plán obléhání Olomouce z roku 1758.

Původně se ztratilo osm z deseti svazků Pařížské polygloty, které vycházely v letech 1629 až 1645. Pachatel byl tehdy odhalen a potrestán, policii se však podařilo vypátrat společně s dalšími odcizenými tituly pouze jeden svazek. Letos v dubnu objevil tituly v aukční nabídce německého antikvariátu historik knihovny Jiří Glonek. Poznal je podle vazby a pozůstatků starých signatur.

"Je to náhoda, ale náhodě se musí jít naproti, proto pravidelně obhlížím antikvariátní trh a hledám věci, které zde v 90. letech zmizely," řekl dnes ČTK Glonek. "Byl jsem rád, ale jsem profesionální cynik. Po místnosti jsem radostí neskákal, postupoval jsem racionálně," doplnil.

Podle něj bylo nejdůležitější prodej zastavit před uspořádáním aukce, získat svazky zpět by poté bylo podstatně složitější. Ukradené svazky nakonec knihovna odkoupila za 1300 euro, přestože původní vyvolávací aukční cena byla 4000 euro. "Jsme rádi, že bude opět všech deset svazků pohromadě," uvedla ředitelka knihovny Iveta Tichá. "Je to výborná věc, že se knihy takové ceny ze 17. století vracejí zpět do Olomouce," řekl dnes při zahájení výstavy ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj jsou svazky fascinujícím dokladem snahy o jištění přesného a věrného biblického textu v sedmijazyčném vydání.

Kromě odcizených svazků bible výstavu muzea zdobí vzácný a málo známý Saltzerův plán obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758, který se podařilo muzeu získat do sbírek na konci loňského roku. Mapu nabízel k prodeji antikvariát v Kalifornii, všiml si jí jeden z odborníků filozofické fakulty. Jde o kolorovanou mědirytinu na ručním papíru pražského rytce Ignáce Saltzera.

Kolorovaná mapa podle odborníků nezvykle přesně zachycuje jednotlivé fáze obléhacích prací. "Neúspěšné pruské obléhání olomoucké pevnosti bylo natolik významnou událostí, že byla později určitým způsobem zachycována a graficky zpracována. Toto je ale nejzdařilejší a nejpřesnější a dosud pro nás neznámá varianta mapy, kde je vedle zajímavé veduty podrobně zakresleno dobývání a přibližování pruského vojska směrem k pevnosti," řekl dnes ČTK historik Karel Podolský. Na území České republiky bylo dosud dílo zastoupeno pouze jediným exemplářem a to ve sbírkách Přírodovědecké fakult Univerzity Karlovy v Praze. Exkluzivní exponáty jsou vystaveny v Mánesově galerii Vlastivědného muzea do 20. září.