Olomoucké muzeum přiveze po Věstonické venuši Keltskou hlavu

Olomouc - Vlastivědné muzeum v Olomouci čekají příští týden další rozsáhlá bezpečnostní opatření. Po Věstonické venuši bude do muzea za dohledu ozbrojené policejní eskorty přivezen originál opukové hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic, jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů na území České republiky. Do Olomouce bude převezen z Národního muzea v Praze v pondělí, vystaven bude od 11. do 23. února. Originál je pro svou unikátnost a křehkost materiálu vystavován výjimečně.

Archeologická výstava se připravovala dva roky. Muzeum expozicí záměrně navázalo na předchozí výstavu Věstonické venuše; podařilo se mu tak v krátké době představit na jednom místě dva nejvýznamnější archeologické artefakty nalezené na území ČR. Využije i předchozích bezpečnostních opatření. "Hlavu vystavíme v pancéřové vitríně, kde jsme již vystavili venuši," řekl dnes ČTK ředitel muzea Břetislav Holásek.

Transport mimořádně cenného archeologického artefaktu i jeho vystavení podléhá podle ředitele muzea výjimečným bezpečnostním opatřením srovnatelným se zabezpečením Věstonické venuše, která byla vystavena na přelomu listopadu a prosince loňského roku. "Pro svou unikátnost je tento předmět k vidění pouze výjimečně, a to převážně v zahraničí. Národní muzeum ji zapůjčuje velice sporadicky. Olomoucká keltská výstava bude doplněna o předměty z archeologické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci," doplnil ředitel muzea. Půjde o zbraně, ukázky keramiky, mince, šperky a jiné předměty denní potřeby, které návštěvníkům přiblíží život v mladší době železné.

Zástupci muzea čekají obdobný zájem návštěvníků jako o Věstonickou venuši. Originál nejstarší keramické sošky na světě si tehdy během 12 dnů přišlo prohlédnout kolem 20.000 návštěvníků. Obrovský zájem byl především o víkendech, kdy před muzeem vznikaly dlouhé fronty. "V muzeu bude po dobu výstavy otevřeno v pondělí i v úterý, kdy je běžně přes zimu zavřeno. Pokud by byl zájem velký, jsme připraveni prodloužit i provozní dobu," doplnil Holásek.

Opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic pochází z mladší doby železné. Nejcennější keltskou plastiku v Evropě objevil místní horník 19. května 1943 při chytání zloděje písku v obecní pískovně. Třebaže se podle odborníků podobných plastik našlo v Evropě několik desítek, žádná z nich není esteticky zpracovaná do takových detailů jako tato.

Alena Horáková sd