Vizualizace plánované stavby Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce. Kulturní centrum od architekta Jana Šépky by mělo vzniknout v proluce vedle Muzea moderního umění. PR/Muzeum umění Olomouc

Praha - Muzeum umění Olomouc při hledání návrhu podoby nové muzejní budovy Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Novinářům to řekl Miroslav Leixner, ředitel ministerského odboru interního auditu a kontroly. Muzeum je nyní s ministerstvem ve sporu, jeho zaměstnanci chtějí odstoupení ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Vedení muzea prosazuje stavbu podle deset let starého návrhu, který vzešel z veřejné zakázky malého rozsahu na studii stavby. Ta podle Leixnera nebyla transparentní. Staněk chce na stavbu za bezmála 600 milionů korun architektonickou soutěž.

"Nechci brát autonomii muzeu umění za těch 600 milionů korun, jde mi o politickou odpovědnost, která je stejně důležitá jako ekonomická. Chci mít jistotu, že projekt neskončí jako jiné projekty z minula - předražené a s dalšími neočekávanými nároky," řekl dnes Staněk.

Projekt SEFO, které muzeum plánuje více než deset let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě. Součástí projektu je stavba budovy v proluce vedle Muzea moderního umění. Zpočátku se muzeum snažilo získat peníze z evropských dotací, to se nepodařilo a projekt dlouho stál. Před časem ho vláda zařadila do svých investičních plánů. I tím Staněk zdůvodňuje potřebu transparentní soutěže.

Staněk byl od roku 2010 až do loňského podzimu olomouckým zastupitelem a v letech 2014 až 2018 primátorem. "Nikdo do této chvíle nezpochybňoval mé výroky primátora ani ministra o tom, že architektonická soutěž je potřebná. Ředitel (muzea Michal) Soukup ve své inaugurační řeči řekl, že soutěž je nezbytná. Obě strany zájem deklarují, ale když se objeví peníze, začne se nutnost soutěže zpochybňovat," řekl dnes Staněk.

Po lednovém schválení vládního investičního programu pro kulturní instituce MK poslalo do muzea kontrolu, která prověřovala dokumentaci k projektu SEFO. Muzeum se v roce 2009 snažilo vypsat na projekt architektonickou soutěž, neučinilo tak ale údajně z nedostatku peněz na odměny vítězům. Pak 15. července vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na studii SEFO.

"Kontroloři (...) objevili v dokumentaci návrh smlouvy architekta Michala Zborwitze na studii SEFO, který byl datován týden předtím. Veřejná zakázka, která pak byla vyhlášena, beze zbytku kopíruje tento návrh včetně finančních limitů. Následující týden 23. července muzeum podepsalo s architektem Zborwitzem smlouvu na studii SEFO," řekl Leixner. V tomto postupu MK spatřuje porušení zákona o veřejných zakázkách z důvodu netransparentnosti a porušení principu rovných podmínek. Autorem navrhované podoby muzea je architekt Jan Šépka.

Podle Leixnera muzeum porušilo zákon ještě znovu v roce 2017, když uveřejnilo výzvu na aktualizaci zakázky; architekt ji podle MK dodal den po zveřejnění a čtyři dny po zveřejnění byla smlouva o dílo podepsána. "To je opět nestandardní situace," řekl Leixner. Muzeum argumentuje také tím, že pokud by se konala nyní architektonická soutěž, hrozí ministerstvu soudní spory. MK to vylučuje a uvádí, že smlouva z roku 2009 je vypověditelná. Ekonomický náměstek MK René Schreier dnes řekl, že s ředitelem muzea o přípravě soutěže komunikuje od roku 2014.