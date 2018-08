Jihlava - Vyřazenou tramvaj číslo 166 z Olomouce zaparkovalo občanské sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů na střechu garáže v Jihlavě. Od minulého týdne vyvolává šestnáctitunový stroj rozruch v jihlavské Lidické kolonii. Členové chtěli tramvaj zachránit před likvidací, ale ve svém hangáru pro ni neměli místo. Navíc by ji tam nikdo neviděl. "Tak jsme vymysleli tohle," řekl ČTK Luděk Bohuňovský.

Sdružení se delší čas věnuje záchraně starých vozů "na gumových kolech", ale tramvaje zatím odmítalo, protože je v Jihlavě nemá kde provozovat. Tramvajová doprava ve městě skončila v roce 1948, nahradily ji trolejbusy.

Starší české tramvaje se podle Bohuňovského ještě dají prodat třeba do východoevropských států, ale zrovna o tu olomouckou vyrobenou před jednatřiceti lety nikdo zájem neprojevil. "Řekli jsme si, že je škoda, aby skončila ve šrotu, když nemá žádné závady a je provozuschopná," řekl Bohuňovský. Podotkl, že jde o tramvaje sériově vyráběné od 60. let.

Do nějaké zahrady sdružení tramvaj odstavit nechtělo, protože by v hlíně a trávě odspodu rezavěla. "Když jeden kolega řekl, že tady na tu garáž, tak jsme si všichni poťukali na čelo," řekl Bohuňovský. Ale statik proti nápadu překvapivě nic neměl a ještě poradil, jak na garáži připravit potřebné nosníky. Na ně pak tramvaj osadil jeřáb.

Tramvaj je pořád plně funkční. "Svítí to, troubí to, bliká to," řekl Bohuňovský. Teď jde o to, jak tramvaj využívat dál, členové sdružení se v ní možná budou scházet. Ale interiér kvůli tomu předělávat nebudou. "Nevím, co bude za deset, za 15, za 30 let... Třeba se ta tramvaj ještě jednou na koleje podívá," poznamenal.

Podrobnosti o stěhování tramvaje typu T3 SUCS jsou na webu Dopravního podniku města Olomouce.