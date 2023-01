Olomoucká právnická fakulta dostala za pomoc Ukrajině vlajku z bojové linie

Olomouc - Olomoucká právnická fakulta dostala za svou pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině vlajku z bojové linie. Fakultě ji věnoval jako poděkování za materiální pomoc pro ukrajinské civilisty a vojáky i s osobním věnováním velitel tankového praporu 128. zakarpatské brigády. Z centra Bachmutu, které je dějištěm prudkých bojů, vlajku přivezl Vasyl Kapustej, student práv, který své rodné Ukrajině pomáhá od začátku války. ČTK o tom informovali zástupci Univerzity Palackého.

Materiální sbírka se na právnické fakultě uskutečnila loni v listopadu, v polovině prosince její podstatná část zamířila do Bachmutu na severu Doněcké oblasti. "Původně jsme plánovali, že materiální pomoc předáme uprchlíkům na západní Ukrajině. Vojáci nám ale nabídli, že by nás s věcmi odvezli přímo do Bachmutu. Když jsme tam dorazili, tamní sklad humanitární pomoci byl úplně prázdný. Námi přivezené věci, generátor, oblečení, hygienické potřeby, jídlo, byly během chvilky přerozděleny a rozebrány," uvedl Kapustej.

Vlajky, z nichž jedna doputovala až na olomouckou právnickou fakultu, si nechává 128. zakarpatská brigáda vyrábět na zakázku ve městě Dnipro. Vojáci je poté vyvěšují v osvobozených vesnicích a městech. "Převzít vlajku z bojové linie je pro nás velká čest. Nebojím se říct, že pro fakultu jde o historický okamžik. Vyvěšovat ji ale nebudeme, aby se nepoškodila. Určitě pro ni najdeme důstojné místo," uvedl děkan Václav Stehlík.

Student právnické fakulty Vasyl Kapustej, který humanitární pomoc na cestě do Ukrajiny provázel, pomáhá Ukrajině od prvních dnů válečného konfliktu. Na platformě Znesnáze21 založil finanční sbírku na podporu 128. zakarpatské brigády, nyní k ní přibyla 24. lvovská brigáda. Za necelý rok se podařilo získat od dárců téměř 7,5 milionu korun. Díky této podpoře odjeli dobrovolníci na frontu již dvanáctkrát a odvezli tam více než 12 tun materiální pomoci. "Jednalo se hlavně o věci zlepšující polní podmínky obyčejných vojáků, jako jsou stany, spacáky, karimatky, termoizolační látky na zateplení zákopů, motorové pily, detektory kovů na hledání min, oblečení, ochranné pomůcky, obuv, jídlo, hygienické potřeby, léky a lékařské vybavení a také elektronika," uvedli zakladatelé sbírky na stránkách platformy. Za vybrané peníze se jim také podařilo kompletně vybavit polní kuchyň i potřebné vozy včetně sanitky.

Další pomoc a vybavení vojákům a civilistům poveze Kapustej na Ukrajinu v polovině února. "Chtěli bychom znovu navštívit i Bachmut, ale to podle posledních zpráv nejspíš nebude možné," doplnil student. S aktivitami na podporu Ukrajiny mu pomáhají rodiče a také spolužák z právnické fakulty Andrej Poleščuk.