Olomoucká galerie vystavuje letošní filmové klapky pro zlínský festival

Olomouc - Více než 120 umělecky ztvárněných filmových klapek obsadilo ode dneška prostory olomoucké galerie Art Rubikon. Na 25. ročníku Salonu filmových klapek se představují v roli autorů Kristian Kodet či Jiří Slíva, ale i Ludmila Zemanová, dcera režiséra Karla Zemana. Projekt je součástí Zlín Film Festivalu. Veřejná aukce klapek, které podpoří začínající filmaře, se uskuteční 29. května v Kongresovém centru Zlín, informovala ČTK mluvčí zlínského festivalu Kateřina Martykánová. V Olomouci budou klapky vystaveny do 4. dubna.

V Olomouci jde o druhou zastávku této putovní výstavy. Klapka Tour, výstava celé kolekce filmových klapek, se do olomoucké galerie Art Rubikon přesunula po premiérové zastávce v Praze. "Výstava ukazuje více než 120 klapek od výtvarníků zvučných jmen, které jsou součástí letošního 25. Salonu filmových klapek. Unikátní projekt, do kterého výtvarníci vkládají svá díla následně dražená během Zlín Film Festivalu, pomáhá z výtěžku financovat práce studentů filmových škol a začínajících filmařů," uvedla mluvčí festivalu.

Na výstavě mohou diváci spatřit filmové klapky v různých podobách, umělci totiž nejsou ve své tvorbě nijak omezeni. Kromě olejomalby je tak na klapkách vidět také akryl, suchá jehla, kašírovaná sádra, svařovaná ocel, dřevořezba, koláže, sklo nebo keramika. Mezi motivy se letos objevuje vzpomínka na Libuši Šafránkovou a Karla Lopraise, výročí 110 let od narození výtvarníka Jiřího Trnky nebo téma 700 let do první písemné zmínky města Zlína.

Svými klapkami se do Salonu pravidelně zapojují například Kristian Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler nebo Jiří Slíva. "Je pro nás potěšením a ctí, že jsme letos přebrali v pořadí již desátou klapku od pana Jaroslava Němečka, autora nejdéle nepřetržitě vydávaného dětského komiksu. Jeho Čtyřlístek četlo, čte a, pevně věříme, že nadále bude číst, mnoho generací," doplnil předseda správní rady Nadačního fondu Filmtalent Zlín Čestmír Vančura.

Autoři kolekce filmových klapek pocházejí z České republiky i zahraničí. Letos z největší dálky doputovala klapka od Ludmily Zemanové, dcery režiséra Karla Zemana, která žije v Kanadě, doplnili zástupci festivalu. Na výstavě jsou i umělecky ztvárněné filmové klapky Miroslava Göttlicha, Františka Květoně a Ivana Baboráka, kteří své klapky malují nepřetržitě od prvního ročníku této přehlídky.

Kolekce klapek bude po Olomouci vystavena i v Liberci-Vratislavicích, Mladé Boleslavi a Brně. Poslední zastávkou bude Zlín, kde budou klapky vydraženy. Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2749 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly již téměř 41 milionů korun.