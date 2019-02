Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 47. kole extraligy vedoucí tým tabulky Liberec těsně 1:0. Pro oby týmy důležitý zápas rozhodl gól útočníka Petra Strapáče z končící 34. minuty. Náskok vedoucích Severočechů se při vítězství Plzně v Mladé Boleslavi ztenčil jen na dva body. Naopak Hanáci jich mají k dobru na jedenáctý Litvínov už šest. A jen čtyři body ztrácí na šesté Vítkovice.

Úvodní třetina přinesla zpočátku opatrný hokej. Do první slibnější pozice se dostal Ostřížek, jehož dobrou střelu ale dokázal gólman Will. Ve velké šanci se po vystižení rozehrávky Bílých Tygrů zjevil i nejlepší střelec Olomouce Irgl, ale Will jeho úmysl přečetl a dobře zasáhl.

Hned vzápětí si Liberec vytvořil velký tlak, během kterého musel Jergl přikrýt rukou puk v brankovišti. K nařízenému trestnému střílení se rozjel Birner, jenže Lukáš jeho kličku do bekhendu pokryl a udržel bezbrankový stav. Ten se nezměnil ani v dvojnásobné přesilovce Olomouce a po první třetině se tak do kabin odcházelo za bezbrankového stavu.

Do druhé části vstoupili lépe domácí a hned po 30 sekundách ujížděli Jergl s Knotkem do přečíslení proti jedinému bránícímu hráči. Jergl vzal zakončení na sebe, ale trefil pouze Willovu hruď. Skvělým zákrokem se posléze prezentoval také jeho protějšek Lukáš, který dokázal zastavit jak Filippiho průnik, tak následnou dorážku.

Neméně dobře si vedl Lukáš i proti samostatnému úniku Zachara, když dobře kopíroval Zacharův pohyb a nenechal jej zakončit. První branku utkání tak vstřelila paradoxně po sérii libereckých šancí Olomouc. Úspěšným střelcem se z prostoru mezi kruhy stal Strapáč. Druhý zásah Hanáků mohl přidat ve vlastním oslabení Knotek, ale jeho zakončení při samostatném úniku Will zastavil.

Úvod třetí třetiny přinesl tlak Liberce a jeho snahu o vyrovnání, ta ale končila na obraně Hanáků nebo dobře chytajícím Lukášovi. Naopak z brejku mohl hosty potrestat Irgl, ale jeho pokus jen těsně minul Willovu branku. V přesilové hře pak z dobrých pozic stříleli Irgl s Káňou, ani jeden z nich však Willa nepřekonal. Liberec byl nejblíže brance ve hře čtyř proti čtyřem, kdy nejdříve zakončoval Filippi a o chvíli později také Zachar. Proti oběma ale předvedl dobrý zákrok Lukáš.

Jeho bezchybný výkon pokračoval také při šanci osamoceného Birnera. Střídačka hostů se rozhodla pro hru bez brankáře už tři minuty před vypršením základní hrací doby. Liberec ale na vyrovnání nedosáhl. I proto, že ujíždějícího Irgla musel minutu před koncem zastavit faulem Hanousek a Olomouc si už v přesilové hře těsný výsledek zápasu pohlídala.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Liberec měl ze začátku víc ze hry, my jsme byli nervózní a měli jsme k soupeři velký respekt k soupeři. Potom se to trochu vyrovnalo a nás nakopl gól ve druhé třetině, kdy jsme tam měli trošičku tlak. Ve třetí třetině jsme se snažili ubránit vedení. Liberec měl dost šancí, ale Honza Lukáš chytal výborně. Dnes mu můžeme děkovat, že jsme vyhráli 1:0. Braňo Konrád se dnes ráno na rozbruslení trošku zranil a nemohl nastoupit. Teď nás čeká těžký zápas v Plzni, která je rozjetá. Body z posledních dvou zápasů nám strašně moc pomohly a doufáme, že po konečném sčítání budeme v desítce."

Filip Pešán (Liberec): "Sehráli jsme bojovné utkání, ve kterém jsme měli spoustu šancí vstřelit branku, což se bohužel nestalo. Nadšený tým domácích využil jednu ze svých šancí a vyhrál za tři body, což si myslím, že není vzhledem k vývoji utkání úplně spravedlivé. Na druhou stranu - když nedáte gól, tak si nezasloužíte vyhrát. Nebyli jsme na ty šance připravení, předržovali jsme kotouč. Tím jsme dali Honzovi Lukášovi, který chytal výborný zápas, šanci, aby ty šance chytil. Plzeň teď běží v obrovském laufu a my budeme mít co dělat, abychom ten náskok udrželi. Ale chceme vyhrát základní část i playoff, proto ten hokej děláme."

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 34. Strapáč (Burian, Vyrůbalík). Rozhodčí: Hejduk, Bejček - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 4213.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Rutar, Ondrušek - Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Mráz, Skladaný, Laš - V. Tomeček, Handl, J. Káňa. Trenéři: Tomajko a Moták.

Liberec: Will - Stříteský, Ševc, Hanousek, Kolmann, Doherty, Havlín - Lenc, L. Hudáček, Birner - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Zachar, Filippi, Valský - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.