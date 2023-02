Olomouce hrála v Liberci 2:2 a také ve čtvrtém jarním kole remizovala

Liberec - Fotbalisté Liberce ve 20. kole první ligy remizovali s Olomoucí 2:2. Domácí poslal už ve druhé minutě do vedení Lubomír Tupta, ale ve 20. minutě srovnal z penalty Mojmír Chytil a v 55. minutě otočil stav bývalý hráč Slovanu Jan Navrátil. V 78. minutě zařídil dělbu bodů Lukáš Červ. Oba soupeři se rozešli smírně i v úvodním vzájemném duelu sezony.

Hanáci i ve čtvrtém jarním kole remizovali, v nejvyšší soutěži pošesté za sebou bodovali a v neúplné tabulce poskočili na páté místo. Liberec nevyhrál ani třetí letošní domácí ligové utkání a z osmého místa dál ztrácí na soupeře dva body.

"Z mého pohledu dramatické a vyrovnané utkání. Konečná remíza odpovídá průběhu na hřišti, ale jsem trochu zklamaný. Ve chvíli, kdy jsme dali na 2:1, jsem věřil, že to už zvládneme," řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

Slovanu ze zdravotních důvodů scházelo několik hráčů a na pozici pravého halfbeka netradičně nastoupil Ghali. Domácí vyrukovali v obvyklém rozestavení s třemi stopery, naopak Sigma tentokrát v úvodu vsadila na pro ni poslední dobou nezvyklý čtyřobráncový systém.

Severočeši v předchozím kole při domácí porážce 0:1 se Slováckem doplatili na zahazování šancí, dnes ale udeřili už po minutě a půl. Sláma odvrátil rohový kop jen za vápno, odkud se položil do míče Tupta a povedeným volejem otevřel skóre. "Čekal jsem, že tam míč přijde a přišel. Hlavně jsem chtěl trefit bránu a podařilo se. Jsem rád, že mi to tam konečně padlo," uvedl Tupta.

Na opačné straně Chytilovu přízemní střelu k tyči vytáhl brankář Vliegen. Ve 14. minutě Preislerův centr z úhlu překvapivě skončil na břevně hostující branky a po odraženém míči se zblízka neprosadil Olatunji.

Ve 20. minutě Hanáci srovnali. Vliegen ve vápně fauloval Navrátila a Chytil penaltu s přehledem proměnil. Reprezentační útočník potvrdil sedmou brankou v ligové sezoně pozici nejlepšího týmového střelce.

Olomoučtí už v úvodním dějství přišli o zraněného útočníka Růska, kterého v 36. minutě vystřídal Matoušek. V nastavení první půle Vraštil po odehrání míče ostře fauloval domácího Ghaliho a sudí Křepský ho nejprve rovnou vyloučil. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu ale svůj původní verdikt přehodnotil a olomouckému stoperovi udělil jen žlutou kartu.

"Je nám vysvětlováno, jak má VAR (videorozhodčí) fungovat. Má vstupovat do hry, jen když je to zjevné pochybení. Viděl jsem to. Netrefil ho podrážkou, spíše holení, ale s takovouhle intenzitou. Rozhodčí se rozhodl pro červenou kartu, tak nevím, proč do toho VAR vstupoval," prohlásil liberecký kouč Luboš Kozel.

Po přestávce trenér Sigmy Jílek poslal na trávník Poulola místo Zifčáka a změnil rozestavení na tři stopery. V 53. minutě zahrál domácí Prebsl ve vápně rukou, pokutový kop se ale nepískal. Za dvě minuty už Sigma otočila stav. Na Slámův centr z levé strany si naběhl Navrátil a zblízka překonal Vliegena. Bývalý hráč Slovanu skóroval v jarní části sezony podruhé.

V 68. minutě hlavičkoval po rohu Valenta jen do Trefila a navíc se bolestivě srazil s hostujícím Chytilem, který chvíli nato musel střídat. Severočeši zvyšovali tlak a na konci 78. minuty vyrovnali. Zpoza vápna napřáhl Červ a střelou do středu branky pod břevno překonal Trefila. Domácí záložník se stejně jako Navrátil prosadil na jaře podruhé.

"Škoda toho laciného gólu. Byla to střela na střed branky, Kuba Trefil asi měl udělat víc," konstatoval Jílek. "Cením si toho, že jsme šli za vyrovnáním, dnes nám pomohla střídání. Po vyrovnání jsme byli my těmi, kteří chtěli více vyhrát, ale bohužel už jsme další branku nepřidali. Myslím, že nakonec je remíza zasloužená a spravedlivá," doplnil Kozel.

Liberec se tlačil za vítězným gólem, hosté už ale odolali. Olomouc se Slovanem bodovala podesáté z posledních 11 vzájemných ligových duelů, na konci listopadu s ním ale prohrála 1:4 v domácím poháru. Severočeši zvítězili v jediném z posledních pěti kol.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Myslím, že nakonec je remíza zasloužená a spravedlivá. Utkání bylo z naší strany nahoru dolů. Dali jsme branku, která nám ale spíše ublížila. Pak jsme 20 minut dělali vše špatně a soupeř měl dvě tři gólovky. Ještě jsme je přežili, ale nabídli jsme soupeři po velké chybě penaltu. Pak jsme změnili rozestavení a druhá část první půle vyzněla spíše trošku pro nás. Nicméně na začátku druhé půle jsme dostali druhou branku, která určila ráz zbytku zápasu. Cením si toho, že jsme šli za vyrovnáním, dnes nám pomohla střídání. Po vyrovnání jsme byli my těmi, kteří chtěli více vyhrát, ale bohužel už jsme další branku nepřidali."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Z mého pohledu dramatické a vyrovnané utkání. Pro diváky bylo zajímavé, byly v něm zvraty. Myslím, že byly pasáže, kdy měl navrch Liberec, pasáže, kdy jsme měli navrch my. Konečná remíza odpovídá průběhu na hřišti, ale jsem trochu zklamaný, byť musím respektovat sílu Liberce. Ve chvíli, kdy jsme dali na 2:1, jsem věřil, že to už zvládneme. Liberec jsme do ničeho nepouštěli. Škoda laciného gólu na 2:2, byla to střela na střed branky."

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 2:2 (1:1)

Branky: 2. Tupta, 78. Červ - 20. Chytil z pen., 55. Navrátil. Rozhodčí: Křepský - Dobrovolný, Vyhnanovský - Starý (video). ŽK: Vliegen - Breite, Vraštil, Zlatohlávek. Diváci: 1458.

Sestavy:

Liberec: Vliegen - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Ghali (46. Rondič), Valenta (90.+1 Varfolomejev), Červ (90.+1 Polyák), Preisler - Frýdek (60. Doumbia), Tupta - Olatunji (60. Kozák). Trenér: Kozel.

Olomouc: Trefil - Zifčák (46. Poulolo), Vraštil, Beneš, Sláma (83. Zmrzlý) - Ventúra (71. Greššák), Breite - Navrátil, Růsek (36. Matoušek), Zorvan - Chytil (71. Zlatohlávek). Trenér: Jílek.