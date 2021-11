Olomouc ztratila s Hradcem Králové dvoubrankové vedení a remizovala 2:2

Olomouc - Fotbalisté Olomouce v 15. kole první ligy doma s nováčkem Hradcem Králové ztratili dvoubrankové vedení a remizovali 2:2. Hanáci sice v nejvyšší soutěži prolomili sérii 425 minut bez vstřelené branky, ale nezvítězili popáté za sebou. Ve 28. minutě otevřel skóre Antonín Růsek a těsně po změně stran přidal druhý gól Radim Breite. Poté ale střídající Jakub Rada snížil z penalty a Adam Vlkanova vyrovnal. "Východočeši" protáhli čekání na výhru na tři kola a v neúplné tabulce zůstali šestí, Sigma je na osmém místě.

Opatrný začátek přinesl první náznak šance až v 18. minutě, kdy po rohovém kopu zakončoval hostující Král jen do rukavic brankáře Macíka. O pět minut později poprvé zahrozila také Sigma a po Zmrzlého centru hlavičkoval těsně nad Růsek.

Stejný hráč se dostal k zakončení hlavou také ve 28. minutě a tentokrát už po Zahradníčkově centru z přímého kopu poslal Olomouc do vedení. Růsek se v ligové sezoně trefil potřetí.

Hradec mohl hned vzápětí snížit, Vlkanovův přízemní centr k překvapení domácího brankáře zamířil přímo do branky a slovenský brankář musel předvést pohotový zákrok.

Domácím výborně vyšel vstup do druhého poločasu a po necelé minutě odskočili Hradci na rozdíl dvou branek. Po další Zahradníčkově přihrávce postupoval z pravé strany do šestnáctky Breite a prostřelil brankáře Fendricha. Zaskakující kapitán Hanáků si připsal premiérový ligový gól v ročníku.

Hezkou individuální akci po odehrané hodině předvedl Vlkanova a olomoučtí hráči ho zastavili jen za cenu faulu v pokutovém území. K nařízené penaltě se postavil Rada a střelou k pravé tyči ji bezpečně proměnil.

Hradečtí poté sice převzali iniciativu a Macík musel zasahovat proti pokusu Vašulína. Šanci skórovat ale měl také domácí Sedlák, jehož střela z voleje jen těsně přelétla břevno Fendrichovy branky. Hosté dokázali srovnat čtvrt hodiny před koncem po centru z pravé strany a propadlém míči na zadní tyči, kde se nejlépe zorientoval Vlkanova a zblízka propálil Macíka.

V samostatném úniku 10 minut před koncem hry mohl Sigmě vrátit vedení Zahradníček, jenže v rozhodující chvíli si míč ukopl a nedokázal zakončit. Na straně hostů po rohovém kopu zamířil hlavou těsně vedle Král. Olomouc tak počtvrté za sebou v lize s Hradcem neprohrála, doma však "Votroky" porazila v jediném z posledních pěti duelů.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Výběr sestavy byl dnes vcelku jednoduchý, protože jsme neměli moc na výběr. Dnes jsme měli mimo opravdu hodně hráčů. Ale nemyslím si, že to byl klíčový ukazatel toho, proč jsme dnes ztratili body a nedotáhli utkání do vítězného konce. Klíčovou věcí pro mě bylo snížení na 1:2 z penalty, která byla pro Hradec obrovský dárek v situaci, která byla pro naši branku bezpečná a zajištěná několika hráči. Před tou brankou jsme byli dominantní a vstřelili jsme rychle druhý gól, který pro nás měl být uklidňující, ale bohužel nebyl. Začali jsme výsledek 2:0 hrozně brzo bránit, neměli jsme odvahu hrát a hodně jsme kopali. Tam se to podle mě lámalo. Od té chvíle jsme byli všude druzí. Hradec dobře kombinoval a mentálně byl hodně nahoře. Po vyrovnávací brance jsme byli další brance blíž my, ale nadějné brejkové situace jsme nedohráli dobře. Bude mě ještě zajímat situace z nastavení, kdy tam podle mě byl nedovolený zákrok loktem do obličeje Hadaše v pokutovém území. Dnes byl nejlepším hráčem na hřišti Vlkanova, každou situaci, kterou na hřišti měl, byl schopen vyřešit do nebezpečna. My jsme si s ním vůbec nevěděli rady."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Remíza je dnes spravedlivým výsledkem. Neměli jsme nejlepší vstup do utkání. Sigma měla nějaké personální potíže, ale o to víc působila semknutější. Působila agresivně, dobře běžecky a nastoupila na nás hned od začátku. Nemuseli jsme sice řešit velký počet šancí soupeře, udrželi jsme ho na distanc a náš brankář moc práce neměl, nicméně jsme se dopustili chyby po standardce, která byla z mého pohledu velmi přísná. To byl první laciný gól a první komplikace v zápase. Když jsme si o poločase řekli, že musíme dlouho vydržet bez další inkasované branky a být trpěliví, protože jsme cítili, že jsme se před poločasem dostávali do hry a měli dobrou pasáž, tak jsme po dvou minutách a autovém vhazování dostali druhý gól. Tam jsme byli hodně dole a velmi si cením toho, že se mužstvo vrátilo do zápasu a nevzdalo to. Dokázali jsme vydolovat pro nás v tuto chvíli a vzhledem k vývoji utkání zlatý bod. Famózní výkon dnes podal Vlkanova, pomohla nám penalta na něj a druhý gól vstřelil on sám."

Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 2:2 (1:0)

Branky: 28. Růsek, 46. Breite - 64. Rada z pen., 76. Vlkanova. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Dresler. ŽK: Zahradníček - Kodeš, Král, Prekop, Rada, Vlkanova, Urma, Leibl. Diváci: 3167.

Olomouc: Macík - Látal, Greššák, Vepřek, Zmrzlý - Zahradníček (83. Hadaš), Breite, Růsek (72. Daněk), Sedlák, González (83. Šíp) - Zifčák (89. Matoušek). Trenér: Jílek.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech (61. Vašulín) - Mejdr, Kodeš, Urma, Novotný (46. Rada) - Dvořák (90.+3 Soukeník), Prekop (90. Leibl), Vlkanova. Trenér: Koubek.