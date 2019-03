Praha - Hokejisté Olomouce budou ve čtvrtečním šestém utkání čtvrtfinále play off extraligy odvracet mečbol Plzně a tím zároveň i konec sezony, který jim hrozí. Hanáci před domácím vystoupením prohrávají 2:3 na zápasy, přesto věří, že o postupujícím rozhodne až utkání číslo sedm na západě Čech.

Olomouc se pokusí naklopit misky vah v sérii ještě jednou na svou stranu. S Indiány prohrávala 0:1, následně vedla 2:1, teď má blíž k postupu opět soupeř. "Bude to o nasazení, o bojovnosti a o velké dřině," nastínil domácí kouč Zdeněk Moták.

"Chceme vyhrát a ještě se do Plzně vrátit. Hraje se na čtyři vítězné zápasy. Musíme ale ještě trochu přidat směrem dopředu," prohlásil brankář Branislav Konrád v narážce na výsledek úterního pátého zápasu, který jeho tým ztratil v Plzni 0:2.

Snahu o obrat by Olomouci usnadnilo střelecké probuzení zkušeného útočníka Zbyňka Irgla, jenž během základní části nastřílel 22 branek, ale v play off připojil dosud za pět utkání jedinou asistenci. "Moje góly samozřejmě chybí, ale pořád máme před sebou ještě dva zápasy, tohle není konec. Bude to podobné jako předešlé zápasy, my jen musíme hrát mnohem víc na puku," řekl Irgl.

"Je to o prvním gólu. Po něm to musí druhý tým otevřít a více se tam tlačit. Zase to bude hodně o trpělivosti," předpověděl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

"Myslím, že v šestém utkání to bude vypadat úplně stejně jako doteď. Olomouc svůj styl měnit nebude. Oni brání, blokují střely a snaží se udeřit z protiútoku. My musíme být pozorní, hrát furt stejně a zvítězit tam, abychom tu sérii završili a nemuseli do sedmého zápasu," řekl plzeňský útočník Jakub Pour.

Plzeň by mohla těžit z psychické výhody, pod tlakem budou ve čtvrtek domácí. "Jedeme do Olomouce s tím, že mečbol máme na své straně my. A bude se nám tam určitě hrát mnohem líp, než kdyby to bylo obráceně," konstatoval brankář Západočechů Dominik Frodl.

Statistické údaje před zápasem HC Olomouc - HC Škoda Plzeň: Začátek: 17:00 (ČT sport). Stav série: 2:3. Výsledky zápasů v sérii: 1:8, 3:2 v prodl., 3:2 v prodl., 2:3, 0:2. Nejproduktivnější hráči v sérii a v play off: Aleš Jergl 5 zápasy/4 body (3 branky + 1 asistence) - Vojtěch Němec 5/5 (3+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Zbyněk Irgl 42/30 (22+8) - Milan Gulaš 51/62 (30+32). Statistiky brankářů v sérii a v play off: Branislav Konrád průměr 2,08 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,62 procenta, Jan Lukáš 8,00 a 80,49 - Dominik Frodl 1,68, 94,55 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jan Lukáš 2,34, 92,32 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,46, 91,16 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,89, 92,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00. Zajímavosti: - Plzeň útočí proti Olomouci v play off i ve třetí sérii v historii na vítězství. V roce 2016 Západočeši vyhráli ve čtvrtfinále 4:1 na zápasy a loni zvítězili stejným poměrem rovněž v boji o semifinále. - Plzeň je ve čtvrtfinále poosmnácté a přešla přes něj dosud osmkrát. Mezi nejlepšími čtyřmi hrála v letech 1992, 2000, 2004, 2009, 2012, 2013, 2016 a loni. - Olomouc hraje ve své dvanácté sezoně v nejvyšší soutěži čtvrtfinále popáté a uspěla jen v roce 1994, kdy získala jediný titul. - Plzeň vyhrála v Olomouci pět z posledních sedmi zápasů. - Hanáci ve čtvrtém čtvrtfinále prohráli doma poprvé po šesti výhrách za sebou. - Útočník Marek Laš z Olomouce může sehrát 400. zápas v extralize. - Plzeň využila v sérii sedm z 23 přesilových her a s úspěšností 30,43 procenta se řadí na třetí místo v play off. Olomouc zužitkovala jen dvě z 21 početních výhod a je s úspěšností 9,52 procenta druhá nejhorší.