Olomouc zdolala Zlín 3:1 a upevnila si pozici v první desítce

Olomouc - Hokejisté desáté Olomouce zdolali ve 42. kole extraligy devátý Zlín 3:1 a bodově se na něj dotáhli. V boji o předkolo play off mají náskok už sedmi bodů na jedenácté Kladno. Hanáci vyhráli čtvrtý z posledních šesti zápasů. Berani prohráli potřetí za sebou.

Musil už během první minuty zápasu vystihl přihrávku na modré čáře, prováhal ale vhodnou dobu k zakončení a Kašík s jeho pokusem ze strany neměl problém. Z dobré pozice vystřelil během první přesilové hry zlínský Herman, ale Konrád byl také pozorný.

Dramatická situace se odehrála v olomouckém brankovišti přesně v polovině první třetiny. Konrádovi propadla Kubišova dělovka a Hanáky na brankové čáře pohotovým zákrokem zachránil obránce Švrček.

Skóre utkání otevřel v 15. minutě během signalizované výhody střelou z úhlu ke vzdálenější tyči domácí Irgl. Druhou branku Olomouc přidala minutu před koncem první třetiny. Klimek našel před brankou Nahodila, na jehož střelu Kašík zareagovat nestihl.

První šanci druhé třetiny měli hosté, Kratochvilovu střelu Konrád efektivně ukryl v lapačce. Velká mela se strhla před Kašíkovou brankou poté, co mu vypadl puk z výstroje a olomoučtí hráči se jej neúspěšně pokoušeli dostat do branky. Blíže k třetí brance byli domácí po přečíslení dvou proti jednomu, když Musil trefil tyč.

Zlínský Popelka trefil z dobré pozice pouze do Konrádovu masky. Fantastický zákrok předvedl pět minut před koncem druhé třetiny Kašík. Domácím Kořenek mohl po Nahodilově přihrávce zakončil do odkryté branky, zlínský brankář se ale dokázal přemístit a puk skrýt v lapačce.

Celých patnáct minut třetí třetiny diváci na větší šanci čekali marně. Olomouc si takticky hlídala náskok a Zlínu se přes její pečlivou obranu nedařilo dostat. Pět minut před koncem mohl definitivně rozhodnout Irgl, ale puk se mu před Kašíkem v klíčové chvíli nepodařilo zkrotit.

Vzápětí se na druhé straně z dorážky po Claireauxově nahození trefil Dufek. Potom se dostal sám před Konráda Ondráček, ale olomoucký brankář mu skórovat nedovolil. Zlín pak odvolal brankáře a tři minuty před koncem zápasu přidal olomouckou pojistku do prázdné branky Kolouch.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Jsme rádi za tři body, protože minulý domácí zápas s Vítkovicemi nám nevyšel. Dnes jsme v první třetině začali o hodně lépe. Tím, že jsme vedli 2:0, jsme se trošičku uklidnili. Vytvořili jsme si i další šance a škoda, že jsme neodskočili více. Musím ale uznat, že Zlín si vytvořil také příležitosti. Byl to vyrovnaný zápas až do konce. Ještěže jsme dali na 3:1, protože teprve poté jsme se opravdu uklidnili. Za stavu 2:1 totiž bylo vidět, že nás inkasovaný gól trochu zabrzdil. Začali jsme být nervózní, Zlín měl dvě šance a my jsme se trochu klepali."

Robert Svoboda (Zlín): "Mrzí nás výsledek, hra z naší strany nebyla špatná. Trápíme se v koncovce. V minulém zápase jsme byli bez gólu, dnes jsme dali jeden. Trochu nám chybí drajv do branky, víc se o to rvát. Trochu jsme podlehli iluzi, že můžeme hrát jiný hokejíček. Stojí to spoustu sil a bodový zisk z toho není žádný. Dnes jsme nebyli horším týmem, ale v produktivitě samozřejmě ano. Mrzí nás, že takto ztrácíme další body."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Irgl (Ondrušek, Burian), 20. Nahodil (Klimek), 58. Kolouch (Irgl) - 56. Dufek (Claireaux). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 4528.

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, J. Káňa, Burian - Olesz, J. Knotek, Ostřížek - Kořenek, Kolouch, Vodný. Trenéři: Moták a Tomajko.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Gazda - Dufek, Claireaux, Herman - Šlahař, Fryšara, Okál - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Š. Kratochvil, P. Sedláček, Popelka. Trenér: R. Svoboda.