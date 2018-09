Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v 5. kole extraligy Vítkovice 2:0, zabrali po dvou porážkách za sebou a radovali se z třetí výhry v sezoně. Vítěznou branku vstřelil v 57. minutě obránce Jakub Galvas a 36 sekund před koncem pojistil výsledek při power play útočník Vojtěch Tomeček. Slovenský brankář Branislav Konrád si díky 19 úspěšným zákrokům připsal poprvé v sezoně čisté konto. Ostravané ve třetím vystoupení v sezoně venku vyšli ztratili první body.

Hned ve druhé minutě se ke střele z mezikruží dostal domácí Burian, jehož střelu sice Bartošák chytil, ale nedokázal ji udržet. Z branky se Olomouc neradovala jen kvůli pohotovému zásahu hostující obrany. Vítkovice se dostaly do první vážnější šance v šesté minutě, kdy Konráda po dobré Zdráhalově střele zachránilo břevno.

V druhé polovině úvodní třetiny se hostům nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce dva úniky dvou proti jednomu a v dalších šancích je vychytal skvělý Konrád. Na druhé straně se objevil sám před Bartošákem Tomeček, který však trefil pouze betony hostujícího brankáře.

Přesně v polovině první třetiny zůstal po jednom ze zákroků u mantinelu ležet na hrací ploše vítkovický obránce Trška. Kvůli zranění v dolní části těla musel být z hrací plochy odvezen na nosítkách.

Druhá třetina přinesla šance většinou jen na olomoucké straně. Pěknou individuální akci předvedl Irgl, který nejdříve zakončil a poté ještě v pádu našel volného Koloucha, jehož skvělým zákrokem vychytal Bartošák. Nadějnou šanci si vytvořila také čtvrtá olomoucké formace, jenže Mráz nedokázal zasunout puk do prázdné branky za již překonaného brankáře hostí.

Při přesilovce Olomouce tři minuty před koncem předvedl Bartošák fantastický zákrok proti Kolouchově střele z bezprostřední blízkosti. Hosté mohli vedle dvou přesilovek skórovat paradoxně jen v oslabení, kdy svůj únik zakončoval Roman pouze bekhendem do připraveného Konráda.

Třetí třetina začala opět opatrnějším hokejem z obou stran. Olomouc se snažila hrát v pásmu hostů, kteří ale pozorně bránili a vyráželi do brejkových situací. Při chuti byl především olomoucký Kolouch, který se chtěl vytáhnout před svými nedávnými spoluhráči. Ani on však nedokázal pozorného Bartošáka překonat.

To se povedlo až Galvasovi necelé čtyři minuty před koncem. Vítkovice byly blízko vyrovnání přesně minutu před koncem, kdy puk proskotačil po brankové čáře Konrádovy branky. Konečnou pečeť výsledku dal gólem do prázdné branky Tomeček.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím, že je to pro nás zasloužené vítězství. Měli jsme výborný pohyb, vypracovali jsme si spoustu střeleckých příležitostí. Lehké potíže jsme měli pouze v druhé desetiminutovce první třetiny, ale poté jsme do toho opět skočili. Chlapci zaslouží absolutorium, výborný byl Braňo Konrád. Jakub Galvas prostor dostává, hraje přesilové hry a myslím, že si vede celkem zdatně. Jsme rádi, že vstřelil gól. Nevím, jestli nebyl ještě tečovaný, ale platí všechny góly. Nedávají se jen góly do prázdné branky, ale i takové. Snažíme se, aby obránci co nejvíce podporovali útok. Ne vždy se to samozřejmě daří, ale snažíme se o to, abychom byli v útoku minimálně ve čtyřech. Jana Káňu posíláme na rentgen a teprve poté budeme chytřejší. Deset bodů po pěti kolech je výborných, ale musíme pracovat dál. Hráči nastupují na regeneraci, další trénink a čeká nás Litvínov. Sezona je dlouhá a nechce se mi hodnotit po pěti kolech."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Celý zápas jsme tahali za kratší konec a vůbec jsme si nezasloužili vyhrát. Určité vysvětlení tohoto výkonu mám, ale to tu stejně nemůžu říct, takže je to vlastně jedno. Přistoupili jsme k tomu tak, jak jsme přistoupili a nebylo to ideální. Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrát. Byl to velice bojovný výkon z obou stran a rozhodovaly maličkosti. Soupeř měl daleko více gólových šancí a my jsme těch pár, co jsme měli, a moc jich nebylo, nevyužili. V některých fázích utkání jsme nebyli dostatečně aktivní. Defenzivně to bylo z naší strany solidní, jestli tam chybělo víc agresivity si vyhodnotíme až zpětně z videa. Informace o zraněných hráčích (Trška a Olesz) se dozvíme až později, zatím jen víme, že jsme přišli o dva hráče."

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 57. J. Galvas (Jergl), 60. V. Tomeček (Ondrušek). Rozhodčí: Šír, Obadal - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4079.

Olomouc: Konrád - Vyrůbalík, Škůrek, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Dujsík - J. Káňa II, J. Knotek, Laš - Irgl, Kolouch, Burian - Jergl, Strapáč, Skladaný - V. Tomeček, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Tomajko a Moták.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Výtisk, Šidlík, D. Krenželok, Baranka, Hrbas - Dej, O. Roman, D. Květoň - Schleiss, Lev, Olesz - Tybor, Mahbod, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Pytlík. Trenéři: Petr a Trnka.