Olomouc zdolala Liberec i potřetí v sezoně, vyhrála pod Ještědem v prodloužení

Liberec - Hokejisté Olomouce zvítězili v utkání 38. kola extraligy na ledě Liberce 4:3 v prodloužení a zdolali tak Bílé Tygry i ve třetím vzájemném souboji sezony. Severočeši zachránili duel ve třetí části vyrovnáním z 1:3, ale poslední slovo měl v čase 63:03 hvězdný útočník Hanáků David Krejčí.

Úvod utkání byl opatrnější z obou stran. První se gólově prosadili hosté z Olomouce. Obránce Švrček dvakrát v krátkém sledu pálil a druhá střela si našla cestu až do sítě. Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale bez úspěchu. Největší šanci Bílých Tygrů zlikvidoval na začátku 20. minuty Konrád: Filippi pálil od modré čáry, jeho ránu Konrád vyrazil před sebe a z následné dorážky neuspěl Zachar.

Ve druhém dějství se už domácí dočkali. Klapka se dostal s kotoučem až před Konráda, sice neuspěl, ve skrumáži se pak ale nejlépe zorientoval domácí kapitán Jelínek a dotlačil puk za brankovou čáru.

Hosté si vzali vedení zpět na začátku 35. minuty. Dvojice Navrátil, Olesz si vyměnila dvakrát puk a Navrátil pohodlně překonal Kváču. Než se domácí vzpamatovali, hráli oslabení právě po faulu Kváči. Hosté bránící čtveřici bleskově rozebrali a stále ještě ve 35. minutě zvýšili na 3:1, střelcem byl Nahodil. Oba zásahy dělilo 41 sekund. Vrátit domácí do hry mohl Ordoš, jenže Konrádovi pomohla tyč.

Domácí se od začátku třetí třetiny vrhli do útoku, ale hosté dlouho odolávali. V 53. minutě Konráda překonal nejvyšší liberecký útočník Klapka. Kontaktní gól domácí povzbudil a o necelou minutu později se dočkali vyrovnání. Birner nabil mezi kruhy Filippimu a ten se nemýlil - 3:3.

V prodloužení byli domácí mnohem aktivnější. Gríger neproměnil sólový únik. Hosté udeřili z ojedinělého protiútoku, který s přehledem proměnil Krejčí a rozhodl tak o bodu navíc pro Olomouc.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kudrna (Liberec): "Olomouc je těžký a urputný soupeř. Do zápasu jsme dobře vstoupili, bohužel jsme ale inkasovali jako první. Ve druhé části jsme zvýšili aktivitu a zaslouženě vyrovnali. Poté jsme ale dostali dva rychlé a zbytečné góly. Ve třetí třetině jsme si šli za vyrovnáním a po zásluze jsme byli odměněni. V prodloužení jsme ale i přes naše šance druhý bod bohužel nesebrali."

Jan Tomajko (Olomouc): "Liberec hrál v posledních zápasech výborně, takže jsme očekávali velmi těžké utkání. To se od začátku potvrdilo. I když jsme měli velké problémy s napadáním domácích, povedlo se nám jít do vedení. Ve druhé části jsme byli opět pod tlakem a Liberec zaslouženě vyrovnal. Poté jsme ale odskočili o dva góly a toto vedení už jsme měli udržet. Ve třetí třetině nás ale potkal výpadek. Je to škoda, tři body byly na dosah."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 3:4 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. P. Jelínek (Melancon, Klapka), 53. Klapka (J. Vlach, Melancon), 54. Filippi (Birner) - 11. Švrček (V. Burian, Bambula), 35. Navrátil (Olesz), 35. Nahodil (J. Káňa II), 64. Krejčí (J. Káňa II). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - Lederer, Ganger. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváků: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: Kváča - Štibingr, Vitásek, M. Ivan, Rosandič, Melancon, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - J. Šír, A. Najman, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Klimek, J. Knotek, Kusko - Bambula, Navrátil, Olesz - Kunc, Nahodil, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.