Praha - Hokejisté Olomouce zdolali v dohrávce 27. kola extraligy Karlovy Vary 2:1 v prodloužení a posunuli se na sedmé místo o dva body za šesté Vítkovice. Energie sice vedla od konce úvodního dějství po brance Dávida Grígera, ale v 55. minutě vyrovnal Vilém Burian a v čase 64:15 rozhodl Jan Knotek.

Hanáci udělali další krok k jistotě postupu do play off a na jedenáctý Litvínov mají čtyři kola před koncem náskok už 11 bodů. Dvanácté Karlovy Vary prohrály podeváté za sebou, přesto unikly předposlednímu Chomutovu na rozdíl bodu.

Olomouc v prvních minutách hry zatlačila soupeře do obranného pásma a vytvořila si dvě nadějné šance. Kolouchovu střelu z mezikruží ale do výstroje ukryl šestnáctiletý Bednář a spolupráci Ostřížka s Knotkem chyběla přesnost. Karlovy Vary si první vážnější šanci vypracovaly v přesilové hře v polovině první třetiny. Gríger šikovně tečoval nahození od modré čáry, ale puk skončil těsně mimo.

Hezký hokejový moment převedli krátce po skončení přesilové hry hráči Olomouce. Káňa se úplně osamocený zjevil před karlovarskou brankou, kličkou oklamal Bednáře, ale puk už do odkryté klece zasunout nedokázal. Smůlu si však vybrali také hráči Karlových Varů, když Lukáš zasáhl proti Kozákovi jen s vypětím všech sil a poradil si také s následnou Mikúšovou dorážkou.

Dobrá pasáž hry v podání hostů přinesla nejen další šance Balána s Mikúšem, ale především úvodní branku utkání. Jejím střelcem se stal Gríger, který využil přečíslení domácí obrany, a když se k němu po ose Balán - Šenkeřík dostal puk, dokázal jej poslat za Lukášova záda.

Olomouci k dobrému vstupu do druhé třetiny pomohla i přesilová hra, ve které Knotek chytrou tečí orazítkoval horní tyč branky hostů a Skladaného střela ztroskotala na Bednářově betonu. Stejně jako v první třetině se ale po úvodním tlaku domácích začali prosazovat také Západočeši, kteří se i díky výhodě střídačky u útočného pásma dostali do několika náznaků šancí.

V dalším průběhu se tempo hry zklidnilo, jedinou výjimkou byla dvě Dujsíkova zakončení. Karlovy Vary mohly zvýšit vedení o malou chvíli později. Vlachův pokus o přihrávku v přečíslení Škůrek srazil zpět k přihrávajícímu hráči, který před odkrytou brankou trefil jen boční síť.

V úvodu třetí třetiny domácí nevyužili přesilovou hru. Šance Olomouce navíc v oslabení musel hájit Lukáš zákrokem proti Grígerově střele. V největší olomoucké příležitosti se ocitl Káňa, který neproměnil brejk. Olomouc se vyrovnání dočkala až v 55. minutě, kdy se na brankovišti zorientoval Burian a poslal puk za Bednáře. Karlovarský brankář ale nadále pokračoval ve velmi dobrém výkonu a několika důležitými zákroky svůj tým podržel.

V prodloužení začala lépe Olomouc a kapitán Vyrůbalík po průniku vybojoval přesilovou hru čtyř proti třem. Olomouc ale Bednáře překonat nedokázala. Povedlo se jí to až po špatné rozehrávce hostujících hráčů, kdy se sám na Bednáře řítil Knotek. S první střelou ještě neuspěl, ale dorážka už skončila v síti.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Utkání bylo bojovné. Začali jsme v první třetině trochu vlažněji. Ale to je dáno tím, že máme v nohách těžké zápasy. Z neděle na pondělí jsme navíc přijeli ve dvě v noci, takže ten čas na regeneraci byl hodně krátký. Pro nás to byl těžký zápas, úplně odlišný než v Plzni nebo s Libercem. Věděli jsme, že Karlovy Vary hrají o vše, že budou bojovat a že budou hrát obětavě. Musíme poděkovat hráčům za bojovnost do poslední minuty včetně prodloužení. Hokejové krásy tam moc nebylo, ale o to víc si těch dvou bodů ceníme. Myslím, že dnešním zápasem jsme se do té desítky opravdu dostali a jsme za to rádi. Hráčům jsme řekli, ať zůstanou nohama na zemi. Čekají nás další zápasy a chceme z nich získat co nejvíce bodů. Určitě se o tu šestku pokusíme, protože tu máme nějaké cíle."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes to asi nebylo jedno z nejhezčích utkání. Na obou stranách byla maximální obětavost a defenzivy převyšovaly ofenzivní hru. Ve fázi, ve které se nacházíme my i Olomouc, potřebujeme získat nějaké body. My jsme do dnešního zápasu dali srdíčko a obětavost a vyrovnali se v tom domácím. Podařilo se nám dokonce vstřelit první branku a je škoda, že jsme ze šancí, které jsme měli, nepřidali gól na 2:0. Potom bychom mohli pomýšlet na víc bodů než ten jeden, který jsme dnes získali. Navíc jsme chtěli být aktivnější, ale domácí nás dobře zatlačili a vytvořili si velký tlak. Dostali jsme nešťastnou branku, ale moc sil na aktivnější hru už jsme zkrátka neměli. Do kabiny však velká pochvala za obětavost. Naši hráči dnes na ledě nechali všechno. Takže zlatý bod, ale jsme trochu zklamaní, že jsme jich tu mohli uhrát více. Opravdu to byl dobrý výkon, podpořený skvělým výkonem Bednáře."

Dohrávka 27. kola hokejové extraligy:

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 54. Burian (Ondrušek, Strapáč), 65. J. Knotek - 20. Gríger (Šenkeřík, Balán). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3517.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Rutar, Ondrušek - Holec, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Nahodil, Laš - V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa II. Trenéři: Tomajko a Moták.

Karlovy Vary: J. Bednář - Plutnar, Šenkeřík, Sičák, Kozák, Podlipnik, M. Rohan, Šafář - T. Rachůnek, Gríger, Balán - J. Černý, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Kohout - Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.