Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 41. kole extraligy druhý Třinec 5:2 a díky třetí výhře z posledních čtyř zápasů se drží na osmém místě. Oceláři po druhé prohře z minulých tří utkání ztrácejí na vedoucí Liberec už čtyři body.

"Porazit Třinec je paráda. Dnes to bylo dobré, lítaly na mě puky a byl jsem v zápase. Ale proti Třinci jsou vždy dobré zápasy. Oni hrají hokej, takže paráda. Sice jsme prohrávali, ale skvěle jsme to otočili a myslím, že třetí třetinu jsme odehráli fantasticky," řekl brankář Olomouce Branislav Konrád, který přispěl k výhře 32 úspěšnými zákroky.

Hanáci se ujali už ve třetí minutě vedení. Handl vyhrál vhazování, našel osamoceného Tomečka a ten z levého kruhu překonal Kantora, který po příchodu z Mladé Boleslavi debutoval v barvách Třince. V šesté minutě po chybě hostující obrany zahodil šanci tváří v tvář gólmanovi Holec. Navýšit vedení mohl i Ostřížek, ani jeho střela však gólem neskončila.

V sedmé minutě se do rychlého protiútoku dostali hosté, jenže Gernát promáchl. Po dalším rychlém protiútoku a faulu Švrčka na Hrňu následovalo trestné střílení. K němu se postavil Růžička a po blafáku do bekhendu vyrovnal.

Ve 14. minutě kryl Konrád šanci Draveckého. Vzápětí se ke střele dostal opět Holec, ale jeho pokus Kantor vyrazil. Následovala střela Buriana, kterou hostující brankař neudržel a vznikla skrumáž před bránou, ale skóre se neměnilo.

Třinec začal druhou třetinu v početní výhodě po Irglově vyloučení z konce úvodní části. Do větší šance se ale dostali domácí, když střely Ondruška i Mráze hostující brankář vyrazil. Na druhé straně Gernát zpoza branky přihrál Svačinovi, který prostřelil Konráda a poslal tak Třinec do vedení.

Kantor si pak poradil s pokusem Skladaného. Ve 29. minutě se k vyraženému puku po Galvasově střele dostal Skladaný a vyrovnal. Do šance se dostali domácí Handl i Ondrušek, ale stav otočil až poslední minutě druhé třetiny v početní výhodě Galvas.

"První půlku zápasu jsme se drželi našeho plánu a hráli hokej, jaký jsme chtěli hrát. To nám neslo ovoce, dostali jsme se dvakrát do vedení, ale bohužel přišla ztráta na modré čáře a špatná rozehrávka, což nás stálo gól na 2:2. Pak jsme měli šanci, ale tu jsme neproměnili a Olomouc využila přesilovku," uvedl asistent trenéra Třince Marek Zadina.

Do první větší šance ve třetí třetině se dostal Ondrušek, který trefil pouze Kantora. Vzápětí se ukázal Konrád, když zlikvidoval střelu Wereka. Olomouc pokračovala v tlaku, ale Irgl nezamířil přesně a Vyrůbalíkův pokus chytil Kantor. Na druhé straně se k teči z bezprostřední blízkosti dostal Gernát, Konrád si s ní ale poradil.

V 55. minutě se Mráz dostal do samostatného úniku, fauloval jej Gernát a z penalty zvýšil náskok domácích Irgl. O minutu později upravil na 5:2 Jergl, který si vychutnal Kantora fintou v zakončení s hokejkou mezi nohama.

"Napadlo mě to, protože mi to Honza Knotek hodil pěkně za beka a já už jsem jel sám na bránu. Věděl jsem, že jedu z boku a jediné, co mě napadlo bylo, že si to dám pod nohu a trefil jsem to. Na tréninku to občas zkusím, ale většinou na ty mladší gólmany," řekl Aleš Jergl.

Třinec dostal po Švrčkově hození hokejky možnost dalšího trestného střílení, ale Růžička už podruhé na Konráda nevyzrál.

"Trestná střílení mi v sezoně moc nejdou, ale při druhém jsem si řekl, že pokud si to dá bekhendu, tak mu to vypíchnu. A to se mi podařilo," dodal Konrád.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Na rozdíl od předchozích zápasů jsme dnes dobře začali. Musím hráče pochválit, předvedli výborný výkon. Myslím, že jsme byli o trošičku lepší. Před reprezentační přestávkou je to pro nás trochu vzpruha, protože Třinec má výborný výsledky i postavení v tabulce a musím říct, že předvádí i pěkný hokej. Takže pro nás dneska důležité tři body i co se týká sebevědomí do dalších zápasů. Bylo vidět, že si hráči začali trochu víc věřit. Potřebovali jsme takový zápas, kde dáme víc gólů."

Marek Zadina (Třinec): "První půlku zápasu jsme se drželi našeho plánu a hráli hokej, jaký jsme chtěli hrát. To nám neslo ovoce, dostali jsme se dvakrát do vedení, ale bohužel přišla ztráta na modré čáře a špatná rozehrávka, což nás stálo gól na 2:2. Pak jsme měli šanci, ale tu jsme neproměnili a Olomouc využila přesilovku. Třetí třetinu jsme se tlačili do útoků, chtěli jsme srovnat, ale pramenily z toho chyby, kdy se soupeř dostával do samostatných nájezdů, pak přišlo i trestné střílení. Olomouc se už pak dostala na koně a v té euforii dohrávala zápas. Pro nás bylo hrozně těžké se do toho dostat."

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. V. Tomeček (Handl), 29. Skladaný (J. Galvas, B. Mráz), 40. J. Galvas (Burian), 55. Irgl z trestného střílení, 56. Jergl (J. Knotek) - 9. Martin Růžička z trestného střílení, 27. Svačina (Gernát, Chmielewski). Rozhodčí: Lacina, Obadal - Bryška, Hlavatý. Vyloučení 1:2. Využití 2:0. Diváci: 3691.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Rutar, Švrček- Jergl, J. Knotek, Ostřížek - Irgl, Strapáč, Burian - B. Mráz, Skladaný, Laš - V. Tomeček, Handl, Holec. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Kantor - Roth, M. Doudera, Matyáš, Gernát, D. Musil, Galvinš - Hrňa, Marcinko, Werek - Martin Růžička, P. Vrána, Dravecký - O. Kovařčík, Polanský, M. Kovařčík - Svačina, Hladonik, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.