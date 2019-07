Olomouc začala s tréninky na ledě, nechyběl ani tahoun Irgl

Olomouc - Hokejisté Olomouce vyjeli v pondělí na led k prvnímu tréninku, jímž začali další přípravnou fázi na novou extraligovou sezonu. V mužstvu vedeném trenérskou dvojicí Jan Tomajko, Zdeněk Moták nechyběli zkušený lídr Zbyněk Irgl či velká posila ofenzivy z pražské Sparty Lukáš Klimek.

Na ledě bylo 27 hráčů. Kvarteto brankářů, přičemž Branislava Konráda s Janem Lukášem, kteří tvoří stabilní brankářskou dvojici, doplnili juniorští gólmani Vojtěch Mokrý a Marek Hasala. Vedle nich se po delší odmlce seznamovalo s ledem devět obránců a 14 útočníků. Mezi nimi byl nejen Klimek, ale i další tři posily: útočník Marek Hecl či obránci Alex Rašner a Tomáš Valenta.

Kohouti absolvovali mimo jiné speciální lekce bruslení pod vedením bývalého hokejisty Pavla Mojtka. "Vzali jsme si Pavla na pomoc. Je to trenér, který se zabývá užitým bruslením, power skatingem a podobnými věcmi, takže jsme rádi, že přišel a pomohl nám. Nemůžeme vědět všechny věci a ani je nevíme. Pořád se potřebujeme zlepšovat a učit i my. Pro hráče to bylo příjemné zpestření," řekl Moták.

Pobyt na ledě po delší době byl ale pro všechny hodně náročný. "Kdybych trénink hodnotil upřímně, tak bych byl sprostý," smál se jednatřicetiletý útočník Jan Knotek. "Je to opravdu náročné. Při těch začátcích vždycky přemýšlím, jestli jsem vůbec někdy hrál hokej," dodal s nadsázkou Knotek.

Hanáky čeká porce devíti přípravných utkání. Zahájí je 1. srpna proti netradičnímu soupeři, jímž bude tým Arlan Kokšetau z Kazachstánu. Dvakrát Olomoučtí změří síly s Duklou Trenčín, s níž také blok přípravných zápasů 6. září uzavřou.

Program přípravných utkání:

Čtvrtek 1. srpna: HC Olomouc - Arlan Kokšetau (17:00),

čtvrtek 8. srpna: HC Olomouc - HC Dukla Jihlava (17:00),

úterý 13. srpna: HC Olomouc - HK Dukla Trenčín (17:00),

čtvrtek 15. srpna: HC Kometa Kometa - HC Olomouc (18:00),

úterý 20. srpna: PSG Berani Zlín - HC Olomouc (18:00),

čtvrtek 22. srpna: HC Oceláři Třinec - HC Olomouc,

čtvrtek 29. srpna: HC Olomouc - PSG Berani Zlín (17:00),

úterý 3. září: HC Olomouc - HC Kometa Brno (17:00),

pátek 6. září: HK Dukla Trenčín - HC Olomouc.